50 cargos del PSOE piden a Zuloaga poner "fin a la crisis" dejando a Díaz Tezanos tener su equipo o césandola

"Si tiene confianza en la vicepresidenta, como ha manifestado en reiteradas ocasiones, le tiene que dejar ejercer plenamente sus funciones y competencias, entre ellas el nombramiento y cese de sus personas de confianza de cuya gestión responde", ha señalado el alcalde de Colindres, Javier Incera, que ha ejercido de portavoz junto a Gorostiaga, el regidor de Santoña, Sergio Abascal, y la secretaria general del PSOE en Torrelavega, Lidia Ruiz Salmón.

Así, piden que sea ella quien decida nombrar o cesar a sus personas de confianza, como son los reponsables de Sodercan y Mare, Salvador Blanco y Rosa Inés García (estaba entre los asistentes), y quienes ayer presentaron su dimisión para acabar con el "acoso" de la Dirección de Zuloaga a Díaz Tezanos por negarse a cesarlos.

Por el contrario, ha manifestado que, "si la Dirección pretende limitar sus competencias, estaríamos ante un evidente acto de falta de confianza que contravendría las propias manifestaciones de Zuloaga", cuyo único camino será entonces el mismo "que recorrió con el consejero de Educación Ramón Ruiz", es decir, proponer el cese de Díaz Tezanos a Revilla.

Para estos cargos socialistas, que se han reunido este sábado en un hotel de Santander para analizar la "inestabilidad" en el Gobierno provocada por la situación del PSOE, han considerado un "error" que Zuloaga decidiese finalmente cesar a Díaz Tezanos porque es una "gran política" pero lo acatarían, al igual que ella que así se lo ha manifestado por carta al secretario general.

Incera ha defendido que la "cultura del PSOE" es que consejeros y alcaldes nombren a sus equipos, como así ha hecho el nuevo titular de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes, con "gente de su plena confianza" porque han de responder de su gestión "ante los ciudadanos, las instituciones e, en su caso, ante los tribunales".

Por ello, no entienden "la amenaza de expediente disciplinario a la vicepresidenta" realizada por parte de la Dirección del PSOE porque, "de continuar en esa postura, daría lugar a expedientar a medio partido", ha dicho Incera, que además ha recordado que el cese de Ruiz se hizo efectivo "sin recurrir a ultimatúms ni amenazas ni expedientes de expulsión".

"Pido coherencia y, si en la mano del secretario general está pedir el cese de la vicepresidenta, no cabe la apertura de expedientes para buscar atajos a recorridos que ya tenga diseñados", ha evidenciado el regidor de Colindres y exsecretario de Organización del partido.

Han emplazado a Zuloaga a "tomar una decisión" para "ponerle un punto y final definitivo" a esta situación porque, si lo que se quiere finalmente es "cesar a la vicepresidenta, el camino es tan corto como pedir su cese al presidente de la Comunidad Autónoma" y Díaz Tezanos ya ha trasladado a Zuloaga que, de ser así, "ella acatará esa decisión".

No obstante, estos cargos, junto a los cuales han estado los exconsejeros Ramón Ruiz y Ángel Agudo, han considerado que Díaz Tezanos debe seguir en el cargo y ejerciendo "plenamente sus funciones pero con libertad, confianza y autonomía" y creen que es lo que ella quiere. "Pero esta decisión no está en nuestras mano y, por eso, le decimos al secretario general que no es momento de dudas ni titubeos. La decisión para cerrar esta crisis está en manos de Pablo Zuloaga", ha añadido Incera.

CRITICA AL "ACOSO Y PERSECUCIÓN" A DÍAZ TEZANOS

Gorostiaga, que fue vicepresidenta de gobiernos PRC-PSOE en dos legislaturas y secretaria general del partido, ha defendido que "los consejeros y alcaldes nombren a sus equipos" porque es su competencia y ha criticado que "la Dirección del partido use esta dispulpa para mantener una actitud de acoso y persecución permanente a todas y cada una de las decisiones que la vicepresidenta del Gobierno toma, y que son legítimas por otra parte".

"He sido secretaria general muchos años, he negociados dos pactos de gobierno y nunca jamás ni el Comité Federal ni el Regional han apuntado tan siquiera la posibilidad de decirle a los consejeros o ministros a quienes tenían que poner", ha asegurado, y ha reclamado a Zuloaga "coherencia" porque no puede permitir a Mañanes hacer su equipo y negárselo a Díaz Tezanos ni decir que tiene "plena confianza" en ella e "intentar su competencia de rodearse de su equipo de confianza".

Además, ha denunciado que la Dirección no está sabiendo "diferenciar la responsabilidad orgánica de la institucional" y, por ello, está generando esta "crisis en el Gobierno" con la que "hay que acabar". "No queremos que los ciudadanos nos digan que, en vez de estar entretenidos solucionando sus problemas, estamos entretenidos en mirarnos a nosotros mismos", ha manifestado.

Por ello, Gorostiaga, entre lágrimas, se ha dirigido a la Dirección: "Por favor, respetad el ordenamiento jurídico, respetad las competencias de la vicepresidenta" y, de lo contrario, "no hay disculpas, el camino lo conocen y, si no tienen confianza en ella, que le propongan al presidente del Gobierno el cese de una de las personas más valiosas, más fuertes y más leales al PSOE que ha tenido esta Comunidad Autónoma".

En la misma línea, Abascal ha pedido a la Dirección "reflexionar y reconsiderar posturas" de cara a la reunión a la que se ha citado a Díaz Tezanos este lunes, 9 de octubre, y en la que, aúnque el PSOE no lo indicaba ayer en el comunicado pero sí en la comunicación remitida a la vicepresidenta, le van a dar a conocer "los relevos" propuestos en Sodercan y Mare, cuando cuyos responsables han presentado su dimisión pero no han sido cesados.

"Y es que la responsabilidad solo le compete a la vicepresidenta", ha insistido Abascal, que ha enfatizado que los consejeros responden "política, administrativa y penalmente" por su equipo y, por ello, debe estar formado por "personas de la máxima confianza y no por personas que les impongan terceros".

IMPLANTE LA BICEFALIA DE LA QUE "TANTO HABLÓ"

Y Ruiz Salmón ha pedido a Zuloaga que implante la "bicefalia" de la que, en la campaña de primarias en la que arrebató el liderazgo a Díaz Tezanos, "tanto habló" y de la que dijo que "fortalecería a nuestra organización".

Desde su experiencia en Torrelavega, donde dirige el partido y José Manuel Cruz Viadero está en la Alcaldía, ha dicho que la bicefalia funciona "siempre que se entiendan las competencias del otro y no se interfieran en ellas: una cosa es gobernar para los ciudadanos y otra dirigir el partido, que se dedica a diseñar políticas y plasmarlas en un programa electoral".

"¿Alguien entendería que yo cesara a los cargos de confianza de Cruz Viadero y nombrase a unos míos si yo no ostento la responsabilidad de gobernar?", ha preguntado Ruiz Salmón, que ha añadido que cualquiera pensaría que "nos hemos vuelto locos" y, por ello, ha hecho un llamamiento a la "cordura y sensatez".

En caso de que finalmente Zuloaga proponga el cese de Díaz Tezanos, han indicado que lo acatarán, al igual que hará la propia vicepresidenta, y se mantendrán en sus cargos hasta concluir la legislatura ya que esa es su responsabilidad.

Sobre el paralelismo de la situación del PSOE con la del PP, Gorostiaga lo ha negado porque "nosotros reconocemos a la nueva Dirección" y "tardamos dos minutos en aceptar el cambio de portavoz parlamentario" mientras que en el PP "más de la mitad del grupo parlamentario no reconoce a la dirección" de María José Sáenz de Buruaga.