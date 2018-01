UdalBerri pide una policía de barrio y se solidariza con los allegados de los asesinados en Otxarkoaga

En un comunicado, Muñoz ha instado a buscar soluciones para una ciudadanía "cada vez más preocupada por la seguridad en su ciudad". "Sin entrar en debates alarmistas, lo que es indudable es que existe una preocupación clara en la ciudadanía por todos estos acontecimientos. La sociedad de Bilbao, especialmente en algunos barrios, comienza a estar muy preocupada por la seguridad y debemos estar a su lado", ha declarado.

La coalición formada por Podemos, Ezker Anitza-IU y Equo ha asegurado no compartir la actitud del Gobierno municipal por "no hacer una valoración clara de lo que está ocurriendo ante la opinión pública". "La desinformación lo único que está provocando es especulación, miedo y, si cabe, más preocupación. Es el momento de adoptar nuevas decisiones para las nuevas realidades que nos toca vivir, muchas de ellas desagradables, pero que merecen respuestas diferentes desde la clase política. No se puede seguir actuando como si no pasara nada", ha añadido Muñoz.

De cara a la junta de portavoces convocada para este viernes en la que se va a hablar del 'Pacto por la seguridad', la coalición propondrá repensar el actual modelo policial para hacerlo "más cercano a la ciudadanía, basado en un modelo de seguridad preventivo".

"Como decían ayer los vecinos de Otxarkoaga, es necesario impulsar una policía de barrio", ha señalado Muñoz, para adelantar que su coalición se sumará a todas las movilizaciones organizadas desde el movimiento vecinal.