Urtaran reprocha a EH Bildu que pretenda "abandonar el barco del cambio" con su rechazo a los Presupuestos de Vitoria

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha lamentado que EH Bildu pretenda, con su rechazo a los Presupuestos municipales, "abandonar el barco" que propició el "cambio político" en la ciudad. Urtaran, no obstante, ha reiterado su disposición al acuerdo con esta formación y con el resto de partidos que apoyaron las Cuentas de este año.

Urtaran ha destacado, a través de un comunicado, el "alto grado de ejecución" del actual Presupuesto, así como la "importancia" de las Cuentas para 2017.

El alcalde ha afirmado que las partidas del Presupuesto de este año que no se han podido llevar a cabo han quedado sin ejecutar debido a que "no ha habido ingresos o no ha habido definición suficiente" como para poder ponerlas en marcha.

Urtaran ha vuelto a apelar al "acuerdo y a la negociación", ya que "nadie podría entender en esta ciudad que quien impulsó el cambio político ahora abandone el barco". En referencia al rechazo de EH Bildu a apoyar las Cuentas para 2017, ha reiterado su disposición a "seguir negociando" con la coalición.

El alcalde considera que es "incomprensible" que en otras instituciones sea posible lograr acuerdos presupuestarios con EH Bildu, y que esta formación que apoyo el "cambio político" en Vitoria "ahora quiera abandonar".

"ACUERDOS DE PAÍS"

Gorka Urtaran se ha preguntado "qué opina de esto" el portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi, del que ha destacado que "está dispuesto a arrimar el hombro entre las fuerzas nacionalistas, a acordar proyectos de país y de ciudad", mientras ahora la coalición "rechaza la mano tendida" del Gobierno municipal.

El alcalde ha destacado que el Proyecto de Presupuestos de 2017 es "mucho mejor" que el de este año, ya que "ha mejorado la situación económica", y las Cuentas "van a permitir visibilizar en la calle el cambio que iniciamos hace un año".

En su opinión, la alternativa en Vitoria "pasa por acordar las cuentas del próximo año con los actuales socios presupuestarios, en coherencia con el cambio político que estas fuerzas y el equipo de gobierno impulsaron hace año y medio".

Urtaran, además, ha afirmado que el PP "está intentando obstaculizar cualquier acuerdo en beneficio de Vitoria-Gasteiz", algo que considera comprobado con las enmiendas que ha presentado el grupo 'popular'.