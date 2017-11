"Ojalá más presos hicieran una revisión crítica de la brutal historia de ETA"

El profesor de Derecho Penal Xabier Etxebarria es además el abogado de algunos de los últimos presos de la vía Nanclares, los reclusos de ETA que se atrevieron a dar la espalda a la organización terrorista y que ahora han visto suavizada su condena. Es el caso de Rafael Caride Simón, condenado por la matanza de Hipercor en Barcelona en 1987 -que causó 21 muertos- o de Luis María Carrasco, condenado a 47 años de cárcel por el asesinato en 2001 del director financiero del Diario Vasco, Santiago Oleaga.





Etxebarria responde a las preguntas de eldiarionorte.es justo un día después de que el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, haya puesto en libertad a Jorge Uruñela tras haber cumplido las tres cuartas partes de su condena y haber declarado su rechazo y repudio de la violencia de ETA. Además, ha permitido a Carrasco realizar salidas durante los fines de semana. El magistrado de la Audiencia Nacional que visa el tratamiento penitenciario, entre otros, de los presos de ETA. solo tiene pendiente ya de resolver un último recurso de la vía Nanclares: el del preso Ibon Etxezarreta, que participó en el atentado contra el exgobernador civil Juan Mari Jáuregui. Xabier Etxebarria (Bilbao, 1967) es también su abogado.

En su momento, fue el coordinador de los cursos celebrados en la prisión alavesa de Nanclares de Oca en los que presos disidentes y arrepentidos de ETA se reunían con víctimas, profesores y políticos. Censura que Instituciones Penitenciarias siga "negando hasta los permisos ordinarios". Y explica que, muy a su pesar, "la respuesta legal a la evolución personal de los penados hay que lograrla en los tribunales".

¿Por qué ha tardado tanto en resolver sobre los recursos el juez Castro? Se esperaba la resolución judicial para después de verano. ¿Cree que puede haber habido presiones? El homenaje, 30 años después por el atentado de Hipercor, se celebró en junio pasado.

Lo desconozco. Son decisiones que no son fáciles de tomar, deben medirse bien, contar con todos los informes pertinentes. Lo importante es que finalmente se ha hecho efectivo. Los procesos de reinserción se cortaron en 2012, por lo que todo se puso más complicado.

En realidad, la libertad condicional para uno de ellos y los beneficios para los otros tres no suponen un cambio de la política penitenciaria desde Instituciones Penitenciarias. Vienen tras los recursos contra decisiones adoptadas en las cárceles por las Juntas de Tratamiento.

Efectivamente, si hay alguna evolución, no se percibe. Instituciones Penitenciarias sigue negando hasta los permisos ordinarios por lo que la respuesta legal a la evolución personal de los penados hay que lograrla en los tribunales.

Hay un detalle que no ha pasado desapercibido, La Fiscalía ha apoyado las medidas, ¿cómo valora ese cambio de postura del Ministerio público?

Valoro muy positivamente la nueva jefatura fiscal de la Audiencia Nacional, Por fin desde la Fiscalía se reconoce y se da efectos jurídicos a la positiva evolución personal de quienes apostaron por la autocrítica, la crítica pública a ETA y a la izquierda abertzale y, sobre todo, la reparación a las víctimas del terrorismo, reparación moral, simbólica, la más importante, y económica en la medida de sus posibilidades.

Al valorar esta decisión del juez, el Gobierno vasco considera que "durante los últimos años las políticas de reinserción por parte del Estado han estado abandonadas. ¿Usted que opina?

Es una evidencia. La política penitenciaria del Gobierno se ha basado más en la negación y en intereses partidistas que en el cumplimiento de la legalidad penitenciaria.

La vía Nanclares, ahora reactivada en sus estertores, tuvo su importancia en el reconocimiento del daño causado y en la denuncia de la violencia terrorista de exetarras. Cree que estas resoluciones pueden influir en los 330 presos de ETA que aún están en prisión y siguen dentro de la obediencia del colectivo del EPPK?

Bueno, aún quedan decisiones penitenciarias que tomar en relación con las personas presas que se acogieron a esa vía, pero lo importante no es que salgan de prisión, que lo es, sino el mensaje que transmiten a la sociedad vasca: que lo que hicieron en el seno de ETA fue un grave y muy dañino, un error, injusto e inútil, y que la convivencia en Euskadi pasa por el reconocimiento de ese injusto e inútil daño provocado a la sociedad y en particular a las víctimas directas e indirectas. Los del EPPK tendrá que asumir que el camino está claro, que pasa por la auténtica asunción de la legislación penitenciaria de modo individual. No hay otra vía, se llame como se llame. Ojalá que además hubiera más exmiembros de ETA que hicieran una revisión crítica de la brutal historia de ETA.

Tras el debate iniciado en ese colectivo hace años y la decisión tomada en junio por amplia mayoría (73% a favor) de aceptar la legalidad penitenciaria, no han llegado las peticiones a las cárceles, ¿A qué cree que se debe el retraso? ¿Qué puede estar pasando en el mundo de los presos de la ya organización desarmada para que ese proceso no haya comenzado?

Lo desconozco. Pero intuyo que sigue siendo el miedo a lo individual, a seguir cada uno su camino y su conciencia. Hay interés en mantener militarizados a los presos, son la última bandera para que no se venga abajo el relato autocomplaciente de la izquierda abertzale. Si el conjunto de los presos siguiera el ejemplo de los de la vía Nanclares el relato mitológico se vendría abajo.

El abogado y profesor Xabier Etxebarria, el exfiscal superior vasco Juan Calparsoro y el exsenador de EH Bildu Iñaki Goioaga atienden al moderador. En otras épocas, la medida adoptada en relación a Rafael Caride, condenado por la matanza de Hipercor. hubiese generado una agria polémica política y una sucesión de declaraciones de algunas asociaciones de víctimas. ¿Está preparada la sociedad vasca incluso la española para avanzar hacia el cambio de la política penitenciaria por parte del Gobierno de Rajoy?

Espero que sí. Corresponderá también explicarlo bien, no dejar que en el mundo de las víctimas se impongan unos relatos minoritarios, irracionales y anacrónicos. Dar la voz a las víctimas más que al asociacionismo, que han tienen mucho que decir.

Ya solo queda encima de la mesa del magistrado José Luis Castro el recurso de Ibón Etxezarreta, al que usted también representa. ¿Espera que la cosa vaya rápida?

Sí, confío en que sí. Su caso es muy similar a los otros y entiendo que son simplemente cuestiones de tramitación. Etxezarreta ha sido uno de los que más se ha visibilizado públicamente en los últimos años con actos tan esperanzadores como acudir al homenaje a Juan Mari Jauregi con Maixabel Lasa, al mismo sitio y el mismo día en que 15 años atrás lo habían asesinado. En mi opinión esto es muy muy potente y refuerza la fe en el ser humano y en su capacidad de cambio.

Echando la vista atrás, que ha supuesto la vía Nanclares y los encuentros restaurativos entre presos de ETA y sus víctimas, algo que el PP echó por tierra nada más llegar al poder

Más o menos lo he ido diciendo. La vía Nanclares es una cosa y los encuentros otra, que en un momento convergieron. Los encuentros, el diálogo y lo bello que de ahí ha nacido, son una esperanza y un referente ético e indican, al menos en mi opinión, el camino, aún muy necesario, del diálogo saltando los muros de años de silencios e incomprensiones, diálogos de todo tipo, lo más amplios posible.