El "pucherazo" en el recuento de los votos sobre la acumulación de cargos de Cospedal provoca dos dimisiones

El segundo día del 18 congreso del PP ha arrancado con la resaca sobre la votación de la llamada "enmienda Cospedal", la iniciativa de un militante de Cuenca contrario a que la secretaria general siga compatibilizando sus tres cargos. Rogelio Pardo, miembro del Comité Ejecutivo Regional del PP en Castilla-La Mancha, ha hablado de "auténtico pucherazo" en un comunicado en el que ha presentado su dimisión y ha acusado al "aparato" de "fraude democrático" por parte del "aparato". Otro concejal del PP conquense, Pedro García Hidalgo, también ha renunciado.

Coherencia de Rogelio Pardo. Yo también presentaré mi dimisión. pic.twitter.com/H380oLeyN7 — Pedro García Hidalgo (@pjgarciahidalgo) 11 de febrero de 2017

La polémica por la poca diferencia de votos a la hora de rechazar la enmienda, sólo 25, provocó extrañeza en la tarde del viernes. Pero fuentes del partido insistieron en que fueron los varios contadores distribuidos por la sala del plenario los que señalaron la cifra en las dos votaciones que se produjeron.

Francisco Risueño, el militante que presentó la enmienda de la polémica, se ha despachado a gusto este sábado y ha asegurado que exigirá a la organización que le faciliten los vídeos de las diferentes cámaras para comprobarlo. "Filtraron a la prensa un resultado que no comunicaron al plenario porque, obviamente, les iban a abuchear", ha dicho.

"Allí no había 700 sino alrededor de 2000. El recuento lo hace la gente del aparato. Si dicen que por 25 de diferencia, yo no puedo decir que no porque no tengo pruebas. Pero voy a pedir los vídeos", ha insistido. Según sus cálculos, tras los asientos de los compromisarios manchegos, estaban los de Castilla y León y los de Galicia y algunos votaron en su mismo sentido.

"¡Pero ni el noventaytantos por ciento de los de Castilla- La Mancha aprobaron la enmienda!", se ha exclamado, antes de criticar a Martínez-Maillo: "María Dolores de Cospedal tiene con él una deuda vitalicia por decir que a ojos de la mesa quedaba rechazada".

El aludido, vicesecretario de organización, ha negado cualquier manipulación del recuento: "No se puede cuestionar el resultado cuando la gente ha votado democráticamente". Mano derecha de Cospedal en la gestión del partido, Maillo se ha quejado: "Lo que no es normal que se nos critique porque no votamos y también cuando lo hacemos limpiamente".

"Parece que solo es noticia y se habla de lo negativo", ha afirmado Rajoy en su discurso a los miembros de Nuevas Generaciones, pero sin hacer referencias expresas a lo sucedido. Juanma Moreno, presidente del PP andaluz, ha admitido que el viernes se hizo patente "un cierto rechazo" a la secretaria general por hacer compatibles tres cargos, dos en el partido y uno en el Gobierno.

Esta importante contestación interna ha sido por el momento lo más destacable de un cónclave en el que se espera que esta tarde se anuncie los 35 nombres que integrarán el nuevo comité ejecutivo nacional. La secretaria general no ha hecho ninguna declaración a su llegada al congreso.

Hernando niega el "pucherazo"

E l portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado este sábado que es "imposible" que se produjera un "pucherazo" en la votación de la enmienda sobre acumulación de cargos que apuntaba directamente a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ya que, según ha dicho, esa votación fue presencial.