El poder de la opinión para desmontar el discurso de la ultraderecha

La necesidad de reformar la Constitución, una futura elección entre monarquía y república, la politización de la justicia, el auge de la ultraderecha y hasta un poco de fútbol. La mesa de Opinión del Festival de elDiario.es, moderada por Gumersindo Lafuente, ha reunido a cuatro de los columnistas de más éxito de la sección. Rosa María Artal, Javier Pérez Royo, Antón Losada y Lucía Taboada abordaron varios de los temas más candentes que protagonizan el debate político y que, a juzgar por la reacción del numeroso público asistente, preocupa a la sociedad.

Pérez Royo, catedrático de Constitucional, arrancó con la contundencia que le caracteriza aunque fue pesimista sobre la reforma de la Carta Magna: “No vamos a hacer nada con ella, España no es capaz de reformarla y una Constitución que no se reforma, se muere”. El nacimiento del texto está viciado de origen porque, en palabras de Artal, “se hizo bajo las botas de los vencedores”. Taboada tampoco es optimista sobre su puesta al día, en especial en lo que afecta a la inviolabilidad del rey: “Es como un jugador del Barça para Luis Enrique: intocable”. Losada optó por darle un barniz optimista a la conversación y augurar que sí, que “un día nos levantaremos y se darán las condiciones para hacerlo”.

El diálogo se centró también en la politización de la justicia y, como máximo ejemplo de ello, en la falta de renovación del Consejo del Poder Judicial. Para el catedrático de Derecho, es la forma en la que el PP retiene el poder que perdió en las elecciones y exigió que se regule el órgano judicial de forma que sus miembros “cesen el mismo día en que caduca su mandato”. La reacción de los conservadores está siendo, en opinión de Losada, una forma de retener el poder, ya que “nunca aceptaron la derrota y quieren mantener la mayoría del Parlamento anterior”, algo que ya se dio en 2004, como apuntó Pérez Royo.

La ultraderecha, o “el fascismo a secas” como prefiere decir Artal, ha sido otro de los asuntos sobre los que se ha debatido. ¿Ignorarla? ¿Rebatirla? La receta para luchar contra ella no es fácil y los métodos divergen. Taboada expresó sus dudas sobre si rebatir el discurso ultra no ofrece también un escaparate en los medios a discursos de odio y sustentados en bulos. Como ejemplo, estaba escandalizada de haber escuchado en TVE palabras de dirigentes de Vox que relacionaban a Irene Montero con la pederastia.

La extensión de la ultraderecha por Europa y otros países, además de EEUU, es la prueba de que “hay que aprender a combatirla porque ya no se le puede hacer un cordón sanitario”. No vale con llamarles “fachas”, avisó Losada, que señaló la necesidad de “armar un discurso que sea capaz de neutralizar el atractivo de un discurso que da respuestas sencillas a problemas complejos”. Y regaló un consejo a los asistentes a la charla para actuar cuando alguien les diga “yo no soy de ultraderecha, pero....”. Ante ellos, recomendó Losada, “cuerpo a tierra”.

Cómo combatir la desafección hacia la política fue otro de los asuntos que salieron a colación en la mesa de Opinión. “El discurso del 'todos son iguales' no está exento de ideología”, recordó Taboada. Aunque, sin duda, el momento en que más aplausos se produjeron, fue cuando salió a relucir la figura del rey emérito y la necesidad de juzgar “lo que nunca ha sido juzgado”. Para Artal, “se tiene que hacer ya un referéndum sobre si queremos monarquía o república”, mientras que Pérez Royo ha visto en los funerales de Isabel II “el punto álgido del fin”. El remate que arrancó más risas fue el del columnista galllego. “¿A qué esperan los servicios sociales para intervenir en esa familia tan desestructurada”.