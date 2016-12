Alberto Garzón lamenta que IU no haya cumplido su principal reto de 2016: "Gobernar España"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha publicado este viernes una carta en la que hace un repaso de los logros y fracasos de 2016 y de los retos para 2017 de la organización que lidera. Garzón anota en el debe de IU como principal lamento no haber alcanzado "uno de los objetivos concretos" que se habían marcado: "gobernar España".

El diputado se felicita por haber "asegurado la supervivencia de la izquierda organizada en nuestro país en un momento de implosión del sistema de partidos". Garzón se refiere a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, cuando IU se presentó en solitario a los comicios y logró dos diputados en una campaña que tuvo en su candidato su principal valor.

"Esta no era tarea fácil, y en juego estaba la desaparición de la única organización de izquierdas con tradición marxista en nuestro país", asegura Garzón en su carta.

En el mismo sentido se congratula por haber alcanzado el acuerdo con Podemos y Equo que dio lugar a Unidos Podemos y por el resto de confluencias alcanzadas en el ámbito municipal en 2015. Un proceso que, opina Garzón, ha permitido a IU "participar en un espacio electoral estatal que representa en torno a uno de cada cuatro votantes".

Esta circunstancia es para Garzón una "anomalía histórica" no solo en España, sino en toda Europa. "Nunca un espacio a la izquierda del PSOE había cosechado tanta simpatía", asegura. Y zanja: "Somos de los pocos países en los que la crisis no está evolucionando pareja a un crecimiento de la extrema derecha".

La pervivencia de esa "crisis" es el principal reto a futuro que se marca Alberto Garzón para IU. "La dinámica capitalista y su crisis sigue haciendo estragos en nuestra sociedad. En los últimos años han aumentado las privaciones de bienes y servicios esenciales para la vida para las clases populares", señala. Una situación que, cree, "se está agravando como consecuencia de la hoja de ruta de los recortes y la austeridad neoliberal impuesta por la oligarquía económica europea y española".

El motivo de que esa "hoja de ruta" esté en marcha es que Unidos Podemos, y por tanto IU, no han completado su principal objetivo: "Gobernar España". "Mucha gente que sufre la crisis y es víctima de la dinámica del capitalismo no ha votado en las últimas elecciones o lo ha hecho por partidos del régimen. Este es nuestro gran reto no resuelto", afirma.