Ana Mato dice que nunca le llamó la atención que en su garaje hubiese coches de alta gama

Ana Mato se ha desentendido este lunes de los regalos que supuestamente hizo la Gürtel a ella y a su exmarido, Jesús Sepúlveda. De hecho, ha responsabilizado a este último de la compra de coches, el pago de los viajes familiares y la contratación de la decoración de los cumpleaños infantiles que la Fiscalía cree que corrieron a cargo de la trama corrupta. El exalcalde de Pozuelo reconoció algunos de esos regalos, aunque los encuadró en su amistad con Francisco Correa.

"Nunca he contratado ninguna decoración infantil, me encargaba de pagar otras cosas diferentes", ha dicho Mato como resumen de su relación con Sepúlveda. Ambos eran independientes económicamente y compartían los gastos de la casa, pero no el resto: "En lo personal de cada uno, no nos rendíamos cuentas".

Tanto es así que nunca se interesó por el salario de su exmarido como alcalde de Pozuelo de Alarcón. "La verdad es que no, no sé cuál seria, pero me imagino que tendría un buen sueldo", ha dicho Mato, que ha añadido también que nunca se sorprendió que que hubiese coches de alta gama en su garaje, como un Jaguar o un Range Rover: "No me llamó la atención".

A preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, que ha protestado ante el tribunal por sus respuestas evasivas, Mato ha responsabilizado a su exmarido de todos los gastos sospechosos de ser dádivas por parte de Correa.

Sobre los coches, se ha limitado a decir que no compartían los gastos personales, y ante la insistencia de la fiscal, ha dicho que no podía aportar nada más. El tribunal le ha advertido de que si no da respuestas concretas, se podía considerar que está asumiendo los hechos de los que se le acusa.

"Las facturas las tendrá que tener él"

En cuanto a los viajes que la empresa Pasadena habría regalado al matrimonio, Mato ha dicho que eran responsabilidad de Sepúlveda. "Los viajes particulares míos, los abonaba yo, los viajes familiares que contrataba mi exmarido los abonaba él (...) Las facturas, en caso de tenerlas, las tendrá que tener él, nunca yo".

La exministra de Sanidad dice que muchas facturas no ha podido encontrarlas porque cuando realizaron los viajes no existía internet. Ha insistido en que todos los viajes sospechosos fueron contratados por el exalcalde de Pozuelo, y que es este quien tiene que responder por ellos.

Mato ha asegurado que su exmarido nunca le dijo que se tratase de regalos del cabecilla de Gürtel. "Doy por hecho que si él es el responsable de estos gastos es él quien los paga y no un tercero", ha afirmado.

En cuanto a las celebraciones familiares, ha explicado que "lo que había que contratar fuera, que le era más fácil al señor Sepúlveda, se encargaba él de pagarlo". "Lo que es la decoración de esos eventos se encargó Sepúlveda, él es responsable de pagarlo", ha asegurado.

"A mí nunca nadie me ha pagado nada de lo que yo tenía que pagar", ha añadido a preguntas de las acusaciones populares. Conocía a Francisco Correa, ha admitido, porque trabajaba para el partido.

En sus respuestas, siempre ha responsabilizado a su exmarido de los gastos que la Fiscalía sospecha que no se abonaron. Mato ha aportado a la causa algunas facturas para demostrar que ella pagaba ciertas cosas, pero no ha entregado toda la documentación. Solo ha aportado facturas a partir del año 2004: "Antes el banco tenía un sistema distinto, no he conseguido los pagos".

El PP se niega a declarar

El abogado del PP, Jesús Santos, se ha negado a responder a las preguntas sobre la responsabilidad civil de su partido, que la Fiscalía cifró en 245.000 euros. Así lo ha advertido a la sala, argumentando que al PP no participó en los hechos delictivos y tiene "un total desconocimiento de los mismos". Se ha remitido al escrito de defensa presentado al inicio del juicio y a las cuestiones previas, en las que pidió la nulidad del juicio: "Esta representación legal no tiene nada más que aportar".

La fiscal ha recordado que si se negaba a dar información, sus respuestas podían ser consideradas como evasivas y al ser responsable civil, se podía considerar que asume los hechos: "Se le tiene como confeso". Así se lo ha advertido el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, pero el abogado del PP no ha cambiado de postura.

La fiscal y otras acusaciones, así como el abogado del delator de la trama, José Luis Peñas, han consignado sus preguntas sobre la organización de los actos electorales del PP, el pago de esos eventos, quién se encargaba de contratarlos o cuál era el papel de Francisco Correa. El abogado del PP no ha contestado a ninguna de esas cuestiones.

Este lunes también ha declarado Gema Matamoros, mujer del Guillermo Ortega. Al igual que la exministra de Sanidad, ha asegurado que separaban sus gastos, y nunca preguntó si los viajes que hacían los pagaba el exalcalde de Majadahonda o las empresas de Gürtel.

Matamoros se ha desentendido de todo y ha achacado su alto nivel de vida a los ingresos del matrimonio que, ha dicho, durante una época superaron los 12.000 euros mensuales.

"A mí nadie me ha regalado nada, yo ganaba bastante dinero, yo todo lo que me he comprado lo he pagado, tenía un sueldazo", ha añadido. "En esa época era boyante hasta el fontanero", ha afirmado, para justificar su alto nivel de ingresos como concejal y profesora de universidad.