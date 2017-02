El ministro de Justicia presionó a la anterior fiscal general para forzar varios nombramientos clave en la Fiscalía

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, presionó a Consuelo Madrigal cuando era fiscal general del Estado para imponer varios nombramientos en puestos clave de la cúpula de la Fiscalía, según publica este lunes el diario El Mundo. Su negativa a realizar uno de ellos -la sustitución de Javier Zaragoza en la Audiencia Nacional- habría motivado su destitución por parte del Gobierno el pasado 11 de noviembre.

A través de una serie de reuniones y conversaciones telefónicas, Rafael Catalá intentó que Madrigal aceptase apartar de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a Javier Zaragoza en contra del criterio de la ahora exfiscal, que objetó que no existían motivos que justificasen esa renovación. Zaragoza había llegado a la Audiencia Nacional en 2006, a propuesta del entonces fiscal general Cándido Conde-Pumpido, y contaba con el apoyo de Madrigal para una tercera legislatura. Finalmente, el Consejo Fiscal nombró a Jesús Alonso nuevo fiscal con seis votos frente a cinco.

Las conversaciones incluyeron también otros puestos clave como la jefatura de Anticorrupción, la de la Unidad de Apoyo y la Jefatura Superior de Murcia, según informa El Mundo.

A pesar de que Catalá había asegurado a la propia Madrigal que iba a proponer su renovación al frente de la Fiscalía General del Estado, el día 11 de noviembre el ministro de Justicia le comunicaba que no continuaba en el puesto y horas después anunciaba el nombramiento de José Manuel Maza como nuevo fiscal. En aquel momento el Gobierno no explicó los motivos que llevaban a sustituir a Madrigal por Maza.

Rafael Catalá niega las presiones a Madrigal

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado que la fiscal Consuelo Madrigal no haya seguido al frente de la Fiscalía General del Estado por no aceptar algunos cambios en la cúpula del Ministerio Público: "Es desconocer el funcionamiento de la Fiscalía e incluso una falta de respeto a la institución pensar que es el Ministerio de Justicia o el Gobierno el que le dice al fiscal general del Estado lo que tiene que hacer".

A preguntas de los periodistas en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Catalá ha rechazado cualquier tipo de imposición y ha recordado que los nombramientos de la Fiscalía los propone el propio Fiscal General, oído el Consejo Fiscal y con un procedimiento "transparente y concreto"; por lo que es "poco relevante" considerar que un Fiscal General continúe o sea nombrado porque "vaya a llevar o a dejar de llevar a cabo un nombramiento", en referencia a Javier Zaragoza, como opción para ser fiscal jefe de la Audiencia Nacional, como asegura El Mundo.

"No es cierto que la causa de que Madrigal continúe o no tenga que ver con un nombramiento concreto", ha sentenciado Catalá que además ha añadido que "el ministro no le dice al Fiscal General del Estado a quién tiene que nombrar".

El ministro también ha rechazado la existencia de "injerencias" en el funcionamiento interno de la Fiscalía después de que el pasado viernes los once miembros del Consejo Fiscal emitieran un comunicado criticando las declaraciones del ministro.

"Si han leído el comunicado, la palabra injerencia no aparece y menos atribuidos a mí", ha explicado el titular de Justicia que ha pedido "no quedarse solo con los titulares" y que ha explicado que "solo" pusieron de manifiesto que cuando hay una discrepancia interna, "lo normal" es someterlo a revisión interna y fijar una posición que se "lleva adelante", que es "lo que ha pasado". En este sentido, Catalá ha "reiterado" la autonomía de los 2.400 fiscales que hay en España.