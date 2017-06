Cifuentes reivindica que dirige un "gobierno limpio" y que en estos dos años "no ha tenido un solo caso de corrupción"

"El problema es que no encuentran ni un solo caso de corrupción en nuestro Gobierno, y, semana tras semana, y pleno tras pleno, no hacen control de Gobierno, sino que la oposición, menos el PSOE, pregunta por casos de corrupción de otros años", ha espetado a las formaciones de la oposición en la Asamblea de madrid.

Así lo a manifestado Cifuentes este viernes en un encuentro con las Nuevas Generaciones del partido, en el que ha estado presente el consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz de la Comunidad de Madrid y secretario general del PP, Ángel Garrido.

Por otro lado, también la presidenta del PP de Madrid ha declarado que no entiende por qué "Ciudadanos apoya la reprobación del consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos", cuando tienen un acuerdo de investidura, que, a su juicio, están cumpliendo. "No lo entiendo porque la sanidad pública madrileña tiene los mejores hospitales. Lo dicen los MIR y los pacientes", ha asegurado.

IGLESIAS TIENE "MUY POCA VERGÜENZA" AL DEFENDER A MATO Y MAYER

A su vez, Cifuentes, ha dicho este viernes que es de "muy poca vergüenza" que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, apoye a los concejales Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato cuando están "imputados" por malversación de fondos en el caso del Open de Tenis de Madrid.

Así, ha hecho referencia a las declaraciones de Iglesias, que defendió a los ediles del Ayuntamiento de Madrid ya que, a su juicio, lo que hicieron los concejales es "investigar la corrupción y que "por eso el PP está tan nervioso".

"El Ayuntamiento tiene dos concejales imputados por corrupción, y no pasa nada. Cómo es posible que Pablo Iglesias los defienda, me parece de muy poca vergüenza y una hipocresía tan absoluta, ya que piden dimisión de imputados en otros partidos pero en el suyo no", ha manifestado la presidenta regional.

En este sentido, Cifuentes ha criticado también a la alcaldesa del Ayuntamiento, Manuela Carmena, por no cesar a los concejales, ya que, a juicio de la presidenta de la Comunidad, "están acostumbrados a no rendir cuentas".

MEDIDAS DE APOYO A LOS JÓVENES

Por otro lado, Cifuentes se ha dirigido a los jóvenes para afirmar que el único partido que se está preocupando "verdaderamente" por ellos es el PP, ya que toman "medidas concretas" para apoyarles, que tienen que ver "con la Estrategia Madrid por el empleo y el descenso del paro juvenil "que ha bajado un 11,8 por ciento".

Asimismo, la presidenta del PP de Madrid ha manifestado que su partido está adoptando medidas, entre las que ha destacado la reducción del precio del abono de transporte joven y la congelación para el resto de abonos transporte de la Comunidad. Algo que ha supuesto un "ahorro de 170 millones de euros a las familias".

Además, Cifuentes ha asegurado que este curso volverán ha rebajar las tasas de las carreras universitarias y de los másters y que han bajado un 25 por ciento los precios de las escuelas infantiles.

"Nos conviene que se apruebe los proyectos, con una ciudad más limpia, y no una ciudad más sucia y más contaminada y con más atascos, como estamos viendo con el efecto Podemos", ha espetado.

Por su parte, las Nuevas Generaciones del partido han agradecido a la presidenta su lucha contra la corrupción y le han hecho entrega de una infografía en la que han participado 300 miembros de la juventudes del PP, donde han expresado en una palabra lo que ha significado para ellos estos dos años de Gobierno del PP.

"Muchas gracias, noto el apoyo permanente de las Nuevas Generaciones, ya que habéis hecho un trabajo muy importante, desde el primer momento que me hice cargo del partido siempre he visto que habéis estado apoyando y tabanjando por el partido por lo que nosotros creemos y lo habéis hecho con mucho esfuerzo y trabajo", ha concluido Cifuentes.