Corresponsal de The New York Times achaca falta de liderazgo el bloqueo en Cataluña

El corresponsal de The New York Times en España, Raphaël Minder, considera que en la cuestión catalana el fracaso de liderazgo político y las promesas de imposible cumplimiento bloquean una solución a la crisis, que observa con "incertidumbre total".

En entrevista con Efe con motivo de la publicación de su libro "La lucha por Cataluña" (Hurst), Minder advierte de que "se puede esperar todo y nada. Incertidumbre total".

La convocatoria de un referéndum de independencia el próximo 1 de octubre, que el Gobierno catalán pretende celebrar pese a la suspensión por el Tribunal Constitucional, supone -según este observador- que existe incluso "algo de peligro, porque las expectativas son muy altas por ambos lados".

No obstante, subraya que "habrá un día después del 1 y éste no es el último capítulo del libro, ni mucho menos. Habrá algo. Dependiendo de las circunstancias puede salir una nueva negociación".

En su libro, el periodista suizo bucea en la historia para tratar de comprender los orígenes del actual enfrentamiento y aclara que su "destinatario es cualquier persona con un interés en Cataluña que a lo mejor dice ¿cómo hemos llegado a esto?".

A su juicio "se han perdido muchos de los matices más importantes en este relato blanco y negro que tenemos hoy por la polarización de la opinión".

Neutral como los suizos, o no, según quien lo lea, lo cierto es que Minder rescata con rigor pasajes de la historia contemporánea.

"Hay un desconocimiento profundo de dónde viene la bandera y obviamente de los hechos históricos", explica para recordar que gran parte de los símbolos proceden del Romanticismo de final del siglo XIX.

Y del romanticismo pueden proceder en parte ese mundo de las emociones donde predominan los sentimientos y donde el autor -explica- que al "buscar la racionalidad en estas cosas lo que me impresiona es la capacidad de olvidar la historia reciente".

También recurre a un amplio y reconocible elenco de personalidades de todo el espectro político, cultural, económico, periodístico e historiadores, así como particulares desconocidos cuyas vidas y anécdotas ilustran fenómenos como la inmigración vecina o remota.

Como en cualquier duelo de relatos, Minder reconoce -al ser preguntado- la dificultad del corresponsal para retratar esa otra parte de la sociedad que no se manifiesta con el colorido entusiasmo de las diadas, tan exitosamente organizadas por los activistas del independentismo, tanto en afluencia como vistosidad.

Y es precisamente en la diada del 11 de septiembre de 2012 cuando, según expone Minder, el expresidente autonómico Artur Mas decide que "o se pone al frente de eso, o eso se convierte en su caída".

A la pregunta de si aquella entrada el 15 de junio de 2011 de Artur Mas en helicóptero en un Parlamento autonómico rodeado por las protestas a los recortes pudo desencadenar la decisión del ex presidente, Minder admite que "puede ser".

No obstante, insiste en citar las manifestaciones de Mas, que como su predecesor y mentor Jordi Pujol, afirma que "por falta de alternativas he llegado a la conclusión de que la única manera de tratar con España es siendo vecinos".

Pero quien protagoniza ahora el escenario en Cataluña es el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, alguien de quien el más estrecho colaborador de Mas, su entonces omnipresente jefe de Gabinete, David Madí, considera "casi un accidente", según escribe Minder.

El periodista aclara que Madí lo entiende como casualidad no peyorativamente, pero también precisa en su libro que "nunca formó parte del círculo de Pujol".

E incluso, aclara, que la relación de Madí con Puigdemont "no ha sido siempre muy fluida".

Por el contrario, el corresponsal del rotativo estadounidense puntualiza que la principal diferencia entre Mas y Puigdemont, según le dijo el propio jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, "a veces no es sólo sobre política, sino también de personalidad".

Según Minder, para el presidente catalán estar en el cargo es "como estar sentado en la silla eléctrica".

Para quien considera que "el gran debate de la burguesía catalana, todavía cinco años después, es el sentimiento de la gran equivocación de Artur Mas ese día", sí que "hay una lucha interna en Cataluña muy tensa".

"Yo diría igual de tensa que la que hay entre Madrid y Barcelona" explica al periodista, quien alerta que "también podría estallar".

En el exterior ha habido un esfuerzo de la Generalitat de Cataluña para superar el aislamiento internacional, que sostiene "sigue siendo alto".

Concluye Minder que "con experiencia y madurez he aprendido que me he equivocado muchas veces y han pasado cosas que yo hubiera llamado imposibles".

Es por eso que no descarta "un gran pacto de estado".

Tampoco una "ocupación de la plaza de Cataluña durante un año en plan Maidan" (epicentro de las protestas en Ucrania).

Y ni siquiera lo que ha ocurrido en Quebec, "que tuvo una generación muy separatista que ahora no está pidiendo algo en la calle ni intentado hacer otro referéndum".