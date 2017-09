El Gobierno dice a ERC que el 2 de octubre hay una "oportunidad" y le pide que "vuelva a la razón"

"El 2 de octubre pueden hacer un cambio", ha agregado la ministra en respuesta a una interpelación de la senadora de ERC Laura Castell, quien ha lanzado un duro discurso de acusación al Gobierno por la situación en Cataluña. Ha asegurado que el Ejecutivo del PP ha vuelto al franquismo y concluido el debate con la ministra, su grupo ha abandonado el Pleno.

Castell ha dicho que el Gobierno "vuelve a sus raíces" con su reacción ante la convocatoria del referéndum de independencia, vuelve a Felipe IV y al franquismo; ha agregado que en España "la impunidad es una constante", que se obliga a Cataluña a permanecer en el Estado "por la fuerza" y que el PP "ha secuestrado las instituciones estatales para amoldarlas a su objetivo final, que es la destrucción de la democracia en Cataluña".

La ministra le ha exigido que no hable en nombre de los catalanes porque no los representa a todos y ha recordado que ella también lo es. Ha acusado a ERC de mantener un mensaje que divide a los ciudadanos, que es una senda por la que el Gobierno no va a seguir y que tampoco se va a "callar". "No vamos a dejar que atropellen nuestros derechos y libertades".

Montserrat ha dicho que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, no tiene más salida "que seguir adelante y quedar como mártires" porque "están arrodillados ante la CUP" y ha pedido una vuelta a la legalidad.

"El 2 de octubre tenemos una gran oportunidad que no vamos a desaprovechar, no podemos desaprovechar. Les pido que abandonen la desobediencia y el incumplimiento, vuelvan a la convivencia. Podemos acabar con la división y la frustración que han creado a los catalanes", ha concluido.