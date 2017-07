Guillermo Zapata: Mi relación con Podemos es la misma que ayer

El concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata ha asegurado, tras darse de baja como inscrito de Podemos, que su relación es la "misma que ayer" y explica que no dona parte de su salario a la formación morada porque no se considera cargo público ni orgánico de la misma, sino de Ahora Madrid.

Zapata ha dado estas nuevas explicaciones en su muro de Facebook, donde esta mañana ha anunciado que dejaba de estar inscrito en Podemos después de que la formación a nivel municipal instase a la Comisión de Garantías a abrirle un expediente a él y otros seis ediles por no limitar su sueldo a tres salarios mínimos y donar el excedente a Podemos.

"Mi relación con Podemos es la misma que ayer, lo único que sucede es que siendo yo cargo público y con los reglamentos de Podemos en la mano no debo estar inscrito. Yo espero echar como hasta ahora cuantas manos hagan falta para que Podemos y las confluencias sigan avanzando", ha explicado.

El concejal de Ahora Madrid, que considera que "los medios de comunicación se han vuelto loquis", defiende que su baja en Podemos no se debe a no querer donar dinero, sino que su planteamiento es que él "nunca" ha tenido "vida orgánica" en Podemos y que sólo es una persona inscrita "igual que otros cientos de miles".

"Cuando Podemos decide que aquellos cargos públicos que estén inscritos deben donar yo debo decidir alguna de estas dos cosas. Considerarme un cargo público de Podemos. No considerarme un cargo público de Podemos", detalla en Facebook.

Zapata defiende que nunca ha militado en un partido hasta Ahora Madrid y que aunque dejó de formar parte de Ganemos Madrid el año pasado para pasar a formar parte del espacio municipalista Madrid 129 sigue cumpliendo con sus obligaciones económicas "hasta el día de hoy" con Ganemos.

Según figura en la web de la candidatura, el año pasado Guillermo Zapata donó un total de 28.095 euros en cumplimiento de la carta económica de Ahora Madrid, el documento interno que regula el dinero máximo que podían percibir los concejales de la formación con la que Manuela Carmena concurría a las elecciones según sus funciones y determinaba que, tras ajustar los pagos por IRPF, el resto del dinero se destinaría a donaciones.

En su publicación de Facebook Zapata subraya que "no es cierto" que no done "los dineros que debe donar", sino que cumple "escrupulosamente con la carta financiera de Ahora Madrid desde el día 1 de su nacimiento hasta hoy". "Los datos son públicos", añade.

Además, ve "injusto" ser "ambiguo" ante la pregunta de si pertenece o no a Podemos.

"Esto tiene cero que ver con el dinero. No tendría problema en participar económicamente apoyando a Podemos en asuntos variados (por ejemplo apoyando Las Moradas locales), pero creo que la pregunta no era esa, sino si yo participo como cargo orgánico de Podemos y creo que la respuesta es que no", añade.

De ser cargo de Podemos "lo primero que haría sería asumir las responsabilidades económicas" subraya y se por si "éste dejar de estar inscrito debía haber sucedido antes".

Junto a Zapata, Podemos en la ciudad de Madrid ha instado a que el órgano sancionador de la formación abra expediente a otros seis ediles de Ahora Madrid: Pablo Soto, el único de la lista perteneciente a Podemos y a Javier Barbero, Celia Mayer, Monsterrat Galcerán, Rommy Arce y Pablo Carmona, todos ellos de Ganemos.

Podemos Madrid subraya que todos los inscritos deben cumplir el código ético de Podemos, que limita el sueldo a 3 salarios mínimos interprofesionales y que, asegura, prevalece sobre el de Ahora Madrid.

El código ético de la formación limita las retribuciones obtenidas "por la totalidad de sus funciones en puestos profesionales, de elección, de representación o nombramientos derivados directa o indirectamente de su pertenencia a Podemos.