IU-Equo pide la comparecencia de la consejera de Economía de Castilla y León por los gastos de la Junta en Bruselas

IU-Equo Castilla y León ha solicitado esta mañana la comparecencia de la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, tras conocer a través de eldiario.es los gastos que se produjeron en la sede comercial que el Gobierno regional tiene en Bruselas desde 2004.

Tal y como ha publicado este diario, la Junta sufragó, no sólo los elevados gastos de alquiler del palacete donde establecieron las oficinas, sino también coches de lujo con chófer cuando los consejeros y directores generales visitaban la capital belga, comidas, docenas de botellas de vino y hasta cervezas.

"Vuelve a abrirse el debate de las 17 sedes de las oficinas comerciales de la Junta de Castilla y León repartidas por todo el mundo y cuyos gastos nunca se han explicado", advierte el procurador de IU-Equo, José Sarrión. "En esta ocasión, Bruselas es la oficina que acapara la atención por las informaciones conocidas por eldiario.es, donde se reflejan diversos gastos en representaciones, comidas, desplazamientos, etc.".

En este sentido, IU-Equo advierte de la "necesidad imperiosa" de que el ejecutivo autonómico de cuenta del funcionamiento de las oficinas comerciales, sus objetivos, relaciones que se establecen y beneficios que aportan para la Comunidad.

A este objeto, el procurador de IU-Equo ha registrado una solicitud de comparecencia de la Consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, para informar sobre las informaciones conocidas en la oficina comercial de Bruselas y los diversos despachos repartidos por la geografía mundial.

Ha sido la única relación política, hasta el momento, a una información sensible que el Gobierno regional no esperaba que aflorase. Aunque es la propia Junta de Castilla y León la que, en cumplimiento de una orden del juzgado que investiga el caso Perla Negra, ha facilitado la información, posiblemente no revisó todo lo que contenían los centenares de folios remitidos.

La documentación requerida por el juez era la relacionada con los pagos hechos de la Junta a Co-Louis, empresa instrumental de los administradores de la promotora del edificio Perla Negra, así como el expediente del contrato de alquiler de esa sede, que comenzó en 2006. Pero lo que se ha enviado abarca mucho más, puesto que son carpetas completas sobre todos los gastos que se generaron y se aprobaron entre los años 2006 y 2007 para la oficina de Bruselas, y que incluyen facturas de las visitas de los altos cargos de la Junta de Castilla y León.

El Gobierno regional de momento guarda silencio. El equipo de Gobierno ha estado presente en la celebración del aniversario del Estatuto de Autonomía en las Cortes de Castilla y León, pero la mayoría se marchó rápidamente y no se quedó al tradicional ‘vino español’ que ofrecía la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente.