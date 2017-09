Iceta (PSC): "No buscan una votación sino el enfrentamiento con el resto de España"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este jueves que el objetivo verdadero del referéndum del 1 de octubre no es votar: "No buscan una votación, sino el enfrentamiento con el resto de España y una reacción del Estado".

"Se busca cualquier cosa menos una decisión democrática", ha dicho en el acto político 'El PSC ante el 1-O' en el Centre Cívic Bon Pastor, en que también ha participado el exministro Josep Borrell; la concejal del Ayuntamiento de Barcelona Carmen Andrés, y el diputado del Parlament y primer secretario del PSC de Barcelona, Ferran Pedret.

También ha criticado que el Govern repita la consigna de que se podrá votar como siempre, porque no se han enviado tarjetas censales, no se puede votar por correo, no se sabe dónde están las urnas y la Sindicatura Electoral se ha disuelto: "Que me digan cualquier milonga, pero que será como siempre, no, porque será más bien como sea".

Ha alertado de que el Govern y los partidos independentistas "están jugando con fuego, al enfrentamiento y la ilegalidad", una actitud que califica de temeraria y que puede desencadenar en muchos y graves problemas para los ciudadanos, además de frustración a los independentistas.

No quiere que se divida a la sociedad catalana y que se planteen votaciones de las que surjan bloques de vencedores y vencidos: "No quiero que nadie pierda. Y el día 2 tendremos los mismos problemas que hoy, además de los que surjan el día 1".

A quienes critican al PSC de equidistante y de defender tesis que se encuentran 'en tierra de nadie', les ha dicho: "Es mentira, estamos en tierra de muchos, en tierra de la mayoría".

NO DIVIDIR UN PUEBLO UNIDO

Iceta ha reivindicado que muchos ciudadanos que emigraron a Cataluña y que actualmente son vecinos de barrios como el de Bon Pastor fueron los primeros en luchar para incorporarse "como ciudadanos de pleno derecho para hacer un país mejor".

"Ese sueño catalán no vamos a dejar que lo rompan cuatro gatos, no dejaremos que dividan lo que ha unido la historia", y ha asegurado que en tiempos de dictadura iban a la estatua de Rafael Casanova más vecinos del Bon Pastor que de Pedralbes.

Ha dicho que los socialistas trabajarán para que el 1-O no fracture la sociedad catalana, y ha defendido a los socialistas como "puente" para empezar a dialogar y reconducir la situación.

"Hemos llegado hasta aquí porque ha fallado la política" desde todas las perspectivas, algo que también pasará factura al Gobierno del PP, y ha aprovechado para defender a todos los alcaldes socialistas que defienden la legalidad.

HAY QUE "REBAJAR EL TONO"

Ferran Pedret ha apelado por igual al Gobierno central y al Govern para que "rebajen el tono" y dejen de apelar a la ciudadanía y de incrementar la tensión social porque --ha añadido-- es una gran irresponsabilidad.

También ha dicho que hay gente independentista y antiindependentista que ve al PSC como "traidores de la patria" --bien sea la catalana o la del conjunto de España--, pero ha reivindicado que los socialistas quieren tanto a los ciudadanos que se niegan a participar en juegos patriotas ni en bandos.

Carmen Andrés --que ha participado en substitución del teniente de alcalde Jaume Collboni-- ha calificado de "locura política" el referéndum de 1 de octubre, en la que en ningún caso pueden implicarse las instituciones públicas.