Iceta reprocha al alcalde de Gimenells que se vaya con "nacionalistas del PP"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha reprochado al alcalde de Gimenells, Dante Pérez, que se haya ido con "los nacionalistas del PP", después de que el edil leridano fichara ayer por el PP horas después de romper el carné socialista por "no querer compartir partido, dijo, con los nacionalistas de Unió".

El candidato del PPC a las elecciones del 21D, Xavier García Albiol, anunció ayer el fichaje de Dante Pérez como número dos de su lista por Lleida, horas después de que ese alcalde anunciara que dejaba el PSC en rechazo a la alianza electoral que Iceta selló con Units per Avançar, formación heredera de la extinta Unió.

En declaraciones a Onda Cero, preguntado por la decisión de Pérez de dejar el partido, según dijo, por el pacto con los "nacionalistas de Unió", Iceta ha ironizado: "¿Y se va con los nacionalistas del PP, no? Ha elegido entre varios nacionalismos. Respeto las decisiones de todo el mundo, pero me parece raro en 24 horas no solo cambiar de partido, sino ser candidato de otro", ha criticado.

Por otro lado, Iceta ha explicado que hoy el PSC cerrará su lista para el 21D con incorporaciones que "no serán tan sonadas" como las del exlíder de Unió Ramon Espadaler -como número tres por Barcelona-, "pero habrá otra gente no miembro del partido que se incorporará a la candidatura", sobre todo de la "izquierda y el federalismo" y en la parte final de la lista de forma simbólica.

Iceta ha dicho que espera "encontrar apoyo, solidaridad y complicidad" en el PSOE en su proyecto para Cataluña, y ha agradecido el "esfuerzo importante" de su partido hermano para "pensar soluciones, implicarse y dar ideas de contenido para una futura reforma constitucional, tienen bastantes deberes hechos".

Sobre la presencia de Pedro Sánchez en la campaña, ha avanzado que protagonizará "tres o cuatro mítines" y que vendrá a Cataluña porque "quiere ayudar y sabe lo importante que son las elecciones para el PSOE, para Cataluña y para España. Estará aquí".

"Queremos que venga mucho, pero queremos encajar agendas. Y él utiliza la expresión de: 'Miquel, es tu momento, estás en condiciones de hacer una campaña muy de presidente y no queremos hacer nada desde el PSOE que pueda oscurecer o matizar eso'", ha relatado.