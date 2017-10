Iglesias reúne en el Congreso a ERC, PDeCAT, PNV y Compromís para buscar una solución pactada en Catalunya

El líder de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Pablo Iglesias, ha convocado este miércoles en el Congreso una reunión de los partidos que estuvieron presentes en la Asamblea de cargos electos y partidos a favor de un referéndum pactado Asamblea de cargos electos y partidos a favor de un referéndum pactado celebrada en Zaragoza. A la cita, que se celebrará a mediodía, acudirán representantes del grupo confederal, de los partidos firmantes de la Declaración de Zaragoza (PNV, PDeCAT y Compromís), así como de ERC, que no suscribió el documento pero sí lo apoyó como "observador". El PSOE, que ha sido invitado, ha declinado asistir.

Iglesias ha anunciado la convocatoria de la Mesa de partidos por la libertad, la fraternidad y la convivencia en un vídeo en Facebook en el que detalla la propuesta en la que están trabajando los partidos que integrarán la mesa y que sustenta en dos pilares. Primero, "la necesidad de abrir caminos constituyentes en Catalunya y España para buscar un nuevo acuerdo"; segundo, promover una "mediación internacional para facilitar el diálogo", una idea que defendió este lunes la alcaldesa de Barcelona, Ada Colua.

Iglesias ha preparado la reunión del miércoles con el coordinador general de Catalunya en Comú y portavoz de los comunes en el Congreso, Xavier Domènech. En un post en Facebook, Domènech recuerda que este martes en Catalunya "hay un paro de la actividad económica por la dignidad y en denuncia de la represión sufrida". El portavoz de En Comú asegura que también han contactado con "representantes de fuerzas políticas europeas" para sumarlas a la mesa.

El Parlamento Europeo debatirá este miércoles lo ocurrido el pasado 1-O, con especial hincapié en las cargas policiales, que han sido criticadas tanto por la Comisión Europea como por gobiernos y partidos de la Unión.

"Nadie puede abdicar de la política en estos momentos y si hay algún momento para la política es precisamente este", apunta Doménech

En el vídeo en Facebook el secretario general de Podemos asegura que "si algo quedó demostrado el domingo es que los problemas políticos no se resuelven a porrazos o con balas de goma", en referencia a las cargas policiales que se produjeron durante toda la jornada del 1 de octubre. "Hay un clamor en España y en Catalunya que frente a la violencia y la cerrazón pide diálogo y soluciones políticas", sentencia Iglesias.

La mesa de partidos, sigue, "aspira a ser un espacio no sólo de defensa de las libertades democráticas sino también de búsqueda de soluciones a la situación que estamos viviendo". Iglesias asegura en el comunicado que está "abierta a las formaciones que quieran sumarse y aportar soluciones".

Rechazo del PSOE; sin noticias de Rajoy

Pablo Iglesias ha intentado involucrar al PSOE en la construcción de este frente político desde el principio, pero el líder socialista, Pedro Sánchez, de momento ha rechazado esta pretensión. El secretario general de Podemos, cuyo partido ha elevado la presión sobre Sánchez de forma notable en las últimas horas, asegura que ha "pedido personalmente a Pedro Sánchez que alguien del PSOE participara en esta mesa, sin más compromiso a apriori que el de escucharnos todos y dialogar".

"Pedro [Sánchez] me ha transmitido que no es posible en este momento", prosigue Iglesias. "Respetamos su posición pero vamos a seguir insistiéndoles. Pensamos que es más fácil encontrar soluciones entre los que pensamos distinto pero no apostamos por la violencia y la represión, como es el caso del PP", zanja.

Mientras, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sigue sin convocar a los líderes de Podemos e IU, según ha confirmado eldiario.es Dos día después de anunciar en una declaración institucional sin preguntas que iba a abrir una ronda de contactos con todos los partidos ni Pablo Iglesias ni Alberto Garzón han recibido todavía la llamada que los convoque al Palacio de la Moncloa.

El jefe del Ejecutivo tampoco ha llamado a otras fuerzas parlamentarias como Compromís. Quienes sí estuvieron este lunes en la sede del Gobierno fueron el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.