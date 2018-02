José Bono asegura que la polémica de las portavozas "no la inventó" Irene Montero, sino Venezuela

El exministro de Defensa, José Bono, ha criticado este lunes las "palabras falsas" de la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, al referirse a los protavoces y "las portavozas" en una rueda de prensa.

"Un país no puede ir bien cuando un prófugo quiere ser presidente a distancia o cuando el debate para algunos portavoces es si se llaman portavoces o 'portavozas'", ha asegurado Bono en una entrevista en Antena 3 en referencia al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a la portavoz de Unidos Podemos.

El que fuera ministro en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado que Montero "no ha inventado" estas "palabras falsas" ni este debate. Para demostrarlo, Bono ha leído un pasaje del artículo 41 de la Constitución Bolivariana de Venezuela en el que se establecen los cargos del Gobierno con un lenguaje inclusivo.

"Los venezolanos y venezolanas por nacimiento podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta, Vicepresidente o Vicepresidenta, magistral (sic) o magistrada, Presidente o Presidenta del Comité Nacional, procurador o procuradora", ha leído el expresidente del Congreso de los Diputados, que considera que este debate es una cuestión de sexo y de "seso". "Esto es considerar tontos a los que lo leemos porque esto no es solamente una cuestión de sexo, también tiene que haber seso".

Bono ha pedido que no se confunda a los españoles con debates que son "mucho menos importantes que las pensiones, que la financiación de las autonomías o que la reforma de la ley electoral".

"El Podemos de Pablo Iglesias es un partido viejo"

En su visita al programa de Susana Griso, José Bono ha aprovechado para comentar las últimas encuestas publicadas por Metroscopia para el diario El País y por GAD3 para el diario ABC. Unas encuestas que destacan una caída de populares, socialistas y morados en favor de una subida constante de Ciudadanos.

En su análisis político de la situación reflejada por los sondeos, Bono ha asegurado que el PP está "en caída libre", que el PSOE "está un poco estancado" y que Podemos "ya es un partido viejo". "No hay que leer muchas encuestas para darse cuenta de que el PP están en caída libre; el PSOE está un poco estancado; y el Podemos de Pablo Iglesias -y me refiero al de Pablo Iglesias porque hay otros Podemos a los que no me refiero del mismo modo- se sigue viendo con coleta pero ya tiene barba, ya es un partido viejo, ya no es el nuevo que decían".

Para Bono, el "sector más radical de Podemos" -que desde su punto de vista se agrupa en torno a Pablo Iglesias- se encuentra en la misma situación que los populares: "en caída libre". "Si no fuese por Manuela Carmena, si no fuese por [Iñigo] Errejón, si no fuese por Mónica Oltra, si no fuese por [Alberto] Garzón, imagínese la broma que significarían estos anticapitalistas radicales que iban a tomar el cielo, que iban a hacer que el miedo cambiara de bando".

"Que en Podemos hay distancia de su propio electorado es evidente", ha aseverado Bono, que apunta que "el centro político está viendo para quedarse y que los radicalismos están cayendo". "Pedro Sánchez lo está haciendo bien. Desde que ha dejado esta monserga del plurinacionalismo y lo ha mandado al desván y se ocupa de las cosas concretas, yo creo que lo está haciendo bien", ha valorado.