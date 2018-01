Lastra dice que el PSOE "tiene las puertas abiertas" a todos los progresistas, tras las diferencias entre IU y Podemos

Así se ha manifestado Lastra en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, tras ser preguntada si cree que podría haber un acercamiento entre el PSOE e IU después de que su líder, Alberto Garzón, haya señalado la necesidad de replantear Unidos Podemos --la coalición entre Podemos e Izquierda Unida.

"No me gusta meterme en casa ajena porque no me gusta que se metan en la mía", ha manifestado, para después insistir en que no quiere expresar opiniones sobre problemas internos de otras formaciones políticas.

La dirigente socialista dicho que IU ha sido una fuerza política "fundamental" en la historia de España, al mismo tiempo que ha hecho hincapié en la "buena relación" que los socialistas tienen con sus dirigentes. En este sentido, ha recordado han gobernado juntos en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas y que hay "mucha gente de IU que ha acabado en el PSOE".