Macron desea compartir con España su agenda para Europa, asegura el embajador

El presidente francés, Emmanuel Macron, que hoy se estrena en Bruselas en una cumbre de la UE, desea compartir con sus socios, "comenzando por España", su ambiciosa agenda de reformas para Europa, según el embajador de Francia en Madrid, Yves Saint-Geours.

En una entrevista con Efe, Saint-Geours ha confirmado que Macron ha aceptado la invitación del rey Felipe VI para una visita de Estado a España, aunque todavía no se ha concretado la fecha.

El recién elegido presidente francés "tiene una agenda para Europa", afirma el embajador, pero, puntualiza, "el primer punto de esa agenda es conversar con los aliados europeos comenzando por España, porque tenemos una visión compartida sobre el futuro de Europa".

Una vez ganada la elección presidencial y conseguida una mayoría absoluta en el Parlamento, al jefe del Estado francés le esperan unos meses decisivos en el plano interno durante los cuales tendrá que poner en marcha las amplias reformas que prometió al electorado.

"Los franceses están impacientes" y Macron "quiere actuar rápidamente en las reformas, conforme a su programa", aprovechando la legitimidad y el apoyo logrado en las elecciones, argumenta Saint-Geours.

"Es verdad que Francia es un país conocido, a veces, por sus rigideces, por no querer algunos cambios" y que "siempre es mejor actuar por consenso", pero ahora, subraya el embajador francés, "es el momento democrático, oportuno, para hacer los cambios conforme al programa".

Sobre la polémica reforma laboral, por ejemplo, "va a haber un diálogo profundo en las semanas que viene", pero, añade, "es verdad que el presidente quiere actuar rápidamente".

Por lo que respecta a la Unión Europea, Macron "tiene la visión de una Europa más integrada", pero al mismo tiempo "más capaz de proteger a los ciudadanos".

Las palabras "protección" y "seguridad" se repiten en el repertorio de propuestas que Francia quiere consensuar con sus socios europeos.

Proteger a los europeos no sólo del terrorismo y de la violencia importada, sino "también en lo social, lo económico y lo comercial, en contra del 'dumping' social y comercial, para seguir con una agenda de libre comercio, de apertura, de mercado único, pero con reglas para que no haya fraude", resume.

Asimismo, Macron "milita por una arquitectura más ambiciosa" de la unión económica y monetaria europea, "con un presupuesto europeo, garantías nuevas y un sistema más solidario".

De estas propuestas económicas se está conversando ya a nivel europeo, pero, según reconoce el embajador, "para llegar a un acuerdo tal vez se va a tener que esperar a las elecciones alemanas" previstas para este otoño.

Saint-Geours califica de "ejemplar" la manera en la que España gestionó hace unos años la crisis de la inmigración proveniente del África subsahariana, y considera que la UE y también Francia pueden aprender de esa experiencia.

"Lo que ustedes hicieron hace diez años frente a una crisis migratoria, de anticipación, de trabajo con los países de origen, de cooperación, seguridad, equipos comunes; es algo que nos da las pistas que debemos, sí, copiar, si es posible", afirma.

Las relaciones bilaterales apenas registran problemas en estos momentos.

Saint-Geours condena sin ambages los últimos ataques contra camiones españoles en Francia.

"Es menos grave que hace unos años, pero siguen, y nosotros los franceses no debemos aceptarlo", enfatiza y reconoce que en ciertos casos se trata en realidad de "problemas franco-franceses", ligados no a la competencia de los productores españoles, sino al sistema de distribución francés "en el cual no siempre hay una relación muy equilibrada entre el productor y la distribución".

El embajador ha anunciado que el 25 de julio tendrá lugar en París una reunión de los dos ministros de Agricultura, con miembros de los gremios y del sector productivo, para abordar el funcionamiento del mercado interior del vino y buscar soluciones, como ya se hizo acertadamente con la fresa.