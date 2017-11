Maillo dice que Puigdemont se está "desacreditando a sí mismo" y ha "decepcionado a muchos independentistas"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este jueves que es un "esperpento" ver en Bélgica al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien con su "alocada estrategia" se está "desacreditando a sí mimo y al mundo independentista". De hecho, ha afirmado que "muchos ciudadanos independentistas" ya se sienten "profundamente decepcionados" con su "huida hacia adelante".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Maillo ha subrayado que es "evidente" que en España existe separación de poderes y una Justicia "independiente" que "actúa" y tiene "sus tiempos". "Al final, todo llega. Y lo único que hacemos desde el PP es respetar las decisiones judiciales que se tomen en el día de hoy, como se han ido tomando los días anteriores", ha manifestado.

Dicho esto, ha dicho que espera que esas autoridades de la Generalitat y del Parlament que acuden este jueves a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo sean "igual de valientes" que lo fueron en el Parlamento catalán para "declarar la declaración de independencia" o cuando aprobaron la ley del referéndum o la ley de transitoriedad, a pesar de que que los letrados les decían que eran normas "ilegales". A su entender, deberían tener la "valentía" de reconocerlo ante los jueces porque sería "un paso muy positivo".

"NO ES UNA CUESTIÓN POLÍTICA SINO JURÍDICA"

Maillo ha avisado que los dirigentes de la Generalitat no pueden alegar "que no estaban advertidos" porque "todo el mundo les estaba diciendo que estaban cometiendo ilegalidades". "No es una cuestión política. Estamos ante una cuestión jurídica", ha enfatizado, para augurar que sus argumentos políticos no van a tener "mucha trascendencia" ante los jueces.

En cuanto a si cree que Puigdemont puede hacer daño a la imagen de España al intentar internacionalizar el problema catalán, el dirigente del PP ha dicho que es un "esperpento" verlo en Bélgica y ha recalcado que a quién está haciendo "daño" es a su propia imagen y al independentismo que "él todavía dice que representa".

En este punto, ha calificado de "profundamente equivocada la estrategia" de Puigdemont, al que ha recordado que cualquier país que quiera formar parte de la UE tiene que respetar los derechos humanos, las libertades y defender la separación de poderes. "Está en un intento completamente fallido y en una huida hacia adelante", ha enfatizado, si bien ha dicho que su estancia en Bruselas también obedece a una "estrategia de defensa".

Sin embargo, Maillo ha augurado que esa estrategia "no le va a salir absolutamente nada bien" porque es un "auténtico esperpento lo que estamos viendo". "Se está desacreditando a sí mismo y a ese mundo independentista que dice representar. Incluso muchos ciudadanos independentistas de buena fe, que somos conscientes de que los hay en Cataluña, se sienten profundamente decepcionados por esta estrategia alocada y esta huida hacia adelante del señor Puigdemont y su gobierno", ha concluido.