Mariano Rajoy evita contestar sobre la detención de Ignacio González

"Llevo diciendo durante mucho tiempo que cumplir la ley y las resoluciones judiciales es obligado para todos y también para los gobernantes. Iré encantado". Son las primeras palabras de Mariano Rajoy sobre la decisión del tribunal que juzga el caso Gürtel de que acuda a declarar en calidad de testigo por los puestos que ocupaba en el PP cuando se expandió la trama corrupta por el partido y que ahora se juzgan (de momento el periodo 1999-2005). A pesar de haberse pronunciado sobre su citación, Rajoy ha evitado contestar a los periodistas sobre la detención de Ignacio González.

El presidente del Gobierno ha hecho unas breves declaraciones a los medios a su llegada a un acto de CEOE, pero se ha marchado en el momento en el que se le ha preguntado por la operación judicial por la que el expresidente madrileño lleva más de 24 horas arrestado y por la que tendrá que declarar este viernes. González está supuestamente involucrado en el desfalco del Canal de Isabel II.

Así, ha eludido pronunciarse sobre el caso que afecta a su partido y que, según las pesquisas, apunta directamente al gobierno. Los investigadores sospechan que un miembro de su ejecutivo dio un chivatazo a González, que tenía el teléfono pinchado. En el PP la consigna es asegurar que colabora con la justicia y que tiene firmeza contra la corrupción.

"El PP está comprometido de manera radical y absoluta en la lucha contra la corrupción esté donde esté y venga de donde venga", ha asegurado en Radio Nacional el coordinador general del partido, Fernando Martínez Maíllo, que ha insistido en que la operación Lezo parte de una denuncia de Cristina Cifuentes. No obstante, la investigación judicial es anterior al movimiento de la presidenta madrileña.

Rajoy irá a San Fernando si lo requiere la Audiencia

Rajoy ha limitado sus palabras a la citación como testigo del caso Gürtel que se decidió este lunes. Ha asegurado que responderá "a lo que tengan a bien preguntar y a aclarar lo que tenga que aclarar". Los testigos tienen la obligación de decir la verdad en sede judicial.

"Es un acto de pura normalidad", ha expresado Rajoy, que protagonizará un hecho inédito: será el primer presidente del Gobierno que tendrá que declarar como testigo en un juicio.

Rajoy no ha aclarado si acudirá a la Audiencia Nacional o si optará por declarar desde su despacho -una de las opciones que plantea la ley pero que tiene que decidir en último extremo la sala-: "Como me digan los tribunales", ha sentenciado. Eso significa que el presidente del Gobierno se desplazará hasta la sede de la Audiencia si así se lo requieren.

El presidente no ha querido valorar por qué el tribunal ha cambiado de criterio respecto a su declaración -la rechazó en dos ocasiones anteriores-. "No voy a comentar las resoluciones de ningún tribunal me parezcan razonables o no. Tres veces dijeron que no, ahora que sí; no dije nada entonces y ahora tampoco", ha zanjado.

No obstante, Maíllo sí ha cuestionado la decisión, que ha calificado de "excepcional". “Estamos a la espera todavía de la resolución donde diga las causas de ese cambio", ha dicho el dirigente conservador, que se ha referido a la acusación popular que había solicitado la declaración de Rajoy como un "chiringuito del PSOE". El PP ha resucitado la conspiración socialista para justificar que Rajoy esté abocado a declarar en el juicio de Gürtel.