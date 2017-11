Mendia se muestra convencida de que PNV y otros partidos estarán en la comisión territorial "cuando cese el ruido"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, se ha mostrado convencida de que el PNV y el resto de partidos estarán en la comisión territorial creada en el Congreso de los Diputados "cuando cese el ruido" generado por la situación catalana. Además, ha advertido de que la reforma de la Constitución tiene que abordarse "para mejorar, no para una regresión autonómica", ahora que "se escuchan voces de recentralización".

Mendia, que ha participado este lunes en un desayuno de Forum Europa-Tribuna Euskadi, en el que ha sido presentada por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que la comisión territorial del Congreso puede servir para modificar la Carta Magna y abordar "una clarificación competencial", mediante el establecimiento de "los mecanismos horizontales de cooperación que desatasquen conflictos". "Espero que no existan miedos por parte de partidos políticos de ámbito nacional", ha apuntado.

La líder de los socialistas vascos ha destacado que Pedro Sánchez haya sido capaz de convencer a Mariano Rajoy de la puesta en marcha de este foro, que, en su opinión, "es un gran paso". "Estoy convencida de que, cuando cese el ruido que tenemos ahora mismo, esa comisión estará compuesta por todos los grupos de la Cámara y, si falta alguno, se equivocará porque no estará presente en cómo levantamos la España del futuro", ha apuntado.

Por ello, ha dicho que está segura de que el PNV, "y otros muchos partidos que ahora no se sientan en esa comisión, estarán construyendo". Además, ha asegurado que, en lo que esté en su mano, contribuirá para que así sea. "Les adelanto que yo estoy segura de que estarán", ha subrayado.

EUSKADI, "NACIÓN"

Idoia Mendia ha recordado que los socialistas ya dijeron hace dos años en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco que en la próxima reforma del Estatuto no tienen "ningún inconveniente en que se reconozca a Euskadi como nación".

En este sentido, ha defendido que "nacionalidad y nación, en derecho constitucional, son sinónimos, y por lo tanto, ya está reconocida en la actual constitución". "Somos una nacionalidad, la vasca, igual que hay otras en España. Nosotros somos un partido federal, tenemos una propuesta federal para España porque creemos que es lo que necesita la organización territorial del Estado para funcionar mejor", ha apuntado.

La líder de los socialistas vascos ha señalado que, desde la experiencia que ella ha tenido cuando ha estado en el Gobierno vasco --presidido por Patxi López--, ha comprobado que "se puede funcionar mucho mejor, que hay muchas carencias, que hay invasiones competenciales porque no están claras las competencias del Estado y las autonómicas, que el Senado necesita ser una Cámara verdadera de representación territorial, donde los gobiernos autonómicos puedan ser escuchados, puedan establecer frenos a invasiones competenciales".

De esta forma, ha instado a "contribuir, entre todos, a conformar la voluntad del Estado y llevarla allí donde se toman las decisiones que nos afectan cada día más, que es en Bruselas".

"Creo que todo es está sin resolver y que la única manera que tenemos para resolverlo es modificando la Constitución, y creo que no hay que hacer ningún drama de ello. Somos un país maduro, que llevamos ya 40 años de democracia. ¿Qué hay de malo en modificar la Constitución. Es como cuando te haces mayor y adaptas tu casa para hacerla más cómoda", ha explicado.

En este sentido, ha instado a "adaptar" la Carta Magna y a "no tener miedo" a hacerlo. "Hay que hacerlo para mejorar y no para tener una regresión. Porque ahora también se escuchan voces que hablan de una recentralización, de una regresión autonómico", ha añadido.

A su juicio, el modelo autonómico "ha sido un modelo de éxito de desarrollo económico y social en todos los lugares de España, que ha permitido que regiones que tenían un atraso secular, avancen, todavía tienen que avanzar mucho más, y tiene que ser a través de avanzar en el modelo territorial, perfeccionándolo".

"Y tampoco tenemos que inventar nada porque está todo fuera, para eso está el derecho comparado. Miremos y traigamos a España aquello que veamos que nos va a hacer funcionar menor y que va a evitar tanta litigiosidad entre los gobiernos autonómicos y el central, porque, al final, quien sufre es el ciudadanos", ha apuntado.

La líder de los socialistas vascos ha explicado que debe haber "una clarificación competencial y establecerse mecanismos horizontales de cooperación para desatascar conflictos", de manera que "la bilateralidad sea entendida cómo podemos sentarnos para resolver los problemas".

NUEVO ESTATUTO VASCO

Mendia cree que se vive "un periodo inédito en la historia de Euskadi" porque se ha acordado un Gobierno entre diferentes, de PNV y PSE-EE, "sin bombas, sin terrorismo, con paz", y considera que se puede haber la labor de hacer un nuevo Estatuto, tal como hicieron sus predecesores con el de Gernika "en tiempos más complicados".

"Yo creo que Euskadi se merece tener un Estatuto reformado, renovado, del siglo XXI, porque hay muchas cosas que se han incorporado a la vida diaria e institucional de nuestro país que no estaban en 1979 y que es necesario que se incorporen", ha indicado.

En su opinión, también se necesitan nuevas herramientas que permitan "gobernar mejor, de manera más ágil, y ver blindados los derechos sociales que han conquistado los vascos en 38 años de historia de autogobierno". "Los socialistas vascos vamos a hacer todo lo posible por tener un Estatuto renovado en esta legislatura", ha señalado, para recordar que "hay otros partidos que también juegan" en la Cámara vasca.

En todo caso, ha recordado que el PSE-EE tiene acordado con el PNV "cómo abordar esa reforma, desde la libertad de cada partido, para sugerir los debates que cada uno considere". "Cuando acuerdas entre diferentes tú no le pide al de enfrente que renuncie a sus principios ideológicos. Vamos a ver si somos capaces, entre diferentes, por el procedimiento legal que tenemos pactado, de abordar una reforma estatutaria", ha añadido.

En cuanto a la consulta habilitante propuesta por el PNV para que se someta el texto a votación entre los vascos antes de llevarlo al Congreso de los Diputados, ha afirmado que "no esté en el Estatuto ni en ningún sitio". "Por lo tanto, nosotros no lo compartimos, no lo defendemos, no es una propuesta nuestra, es del PNV, que respetamos, y que se debatirá y se discutirá en el seno de la ponencia (de autogobierno), como tantas otras", ha concluido.