Moscovici cree un error ignorar los 40 años que Reino Unido ha acompañado UE

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, ha advertido hoy de que sería "un error" que la Unión Europea ignore los cuarenta años que el Reino Unido ha acompañado el proceso de construcción europea.

"Volver a la situación anterior (del 'brexit') sin tener en cuenta los cuarenta años de acompañamiento del Reino Unido con la Unión Europea sería un error", ha sostenido Moscovici en Sevilla, donde se ha entrevistado con la presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

El comisario ha recomendado también, a preguntas de los periodistas, que no se anticipen conclusiones sobre el impacto del "brexit" hasta que no acabe la negociación abierta entre la UE y el Reino Unido.

"No vayamos a las conclusiones mientras el 'brexit' no se concluya; los propósitos de la señora May son positivos y se ha encontrado una vía para comenzar a negociar, pero hay que dejar trabajar a los negociadores", ha dicho sobre el anuncio de la primera ministra británica de que los europeos que residen de forma legal en el Reino Unido no serán expulsados tras la salida de la UE.

Moscovici ha añadido que los negociadores de la UE "van a defender" en la negociación del "brexit" los derechos de los ciudadanos, "que para nosotros es la primera de nuestras prioridades".

"El 'brexit' lo podemos lamentar, pero hay que respetar el voto del pueblo británico; hay que tener éxito en la negociación para construir la relación más positiva posible con el Reino Unido que incluso fuera de la UE seguiría siendo un país europeo", ha añadido.

Para Moscovici, "es muy importante" que los 27 estados miembros de la UE "permanezcan unidos" en esta negociación.