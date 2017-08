El PP se escuda en los atentados para rechazar que Rajoy explique el 'caso Gürtel' en el Congreso

"Vamos a parecer extraterrestres. Con la que está cayendo en España, la preocupación es lo que pasó hace 20 años". Una semana después del doble atentado yihadista en Catalunya, así ha justificado el vicesecretario general del PP, Fernando Martínez Maillo, el rechazo de su grupo parlamentario a la petición de comparecencia en Pleno extraordinario del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por su declaración como testigo en el juicio por la supuesta financiación irregular del partido que lidera.

El resultado de la votación ya es conocido. El apoyo anunciado el miércoles por el PNV a la petición realizada por Unidos Podemos-En Comú-En Marea, ERC y el Grupo Mixto, que ya contaba con el respaldo del PSOE, suma la mayoría de la Cámara, por lo que Rajoy debería explicar ante el Pleno del Congreso "los motivos por los que se niega a asumir responsabilidades políticas por los casos de corrupción que se han puesto de manifiesto en el PP".

Este jueves se ha producido el debate sobre la petición en la Diputación Permanente. La portavoz socialista, Margarita Robles, ha recordado que Rajoy "tuvo responsabilidades como vicesecretario general, secretario general, y presidente" del PP, cargos desde los que "coordinó varias campañas electorales". Pese a ello, ha señalado Robles, el presidente del Gobierno "se escudó en las togas judiciales para no explicar lo que no quiso explicar en sede judicial". Por eso, el PSOE apoyará la petición de Unidos Podemos, para que "dé las explicaciones y asuma las responsabilidades" que no hizo en su declaración ante la Audiencia Nacional.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha coincidido en que la declaración de Rajoy en el tribunal "fue vergonzosa". "Entró por la puerta de atrás para impedir el trabajo de los informadores, recibió trato de favor, hizo chistes y bromas, fue defendido por el abogado del señor Bárcenas, y se escudó en que él no sabía nada. O miente o era un incompetente", ha añadido.

Iglesias ha revelado a la entrada de la Diputación Permanente que el éxito de la petición de comparecencia es fruto de una conversación que mantuvo con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez "y de los trabajos de la mesa de coordinación parlamentaria". Ya en el debate, Iglesias ha querido agradecer el apoyo socialista y de los demás grupos. "Ojalá sigamos colaborando para que más temprano que tarde veamos al PP fuera de las instituciones".

Este deseo ha servido a Martínez Maillo para arremeter contra Iglesias. "El objetivo es que el PP esté fuera de las instituciones. Lo ha resumido muy bien el señor Iglesias. Cada vez se parece más al señor Maduro", ha asegurado en referencia al presidente de Venezuela.

El vicesecretario general del PP ha acusado a la oposición de ejercer el "acoso político para hacer un juicio político y sacar al PP de las instituciones" y ha conminado al líder de Unidos Podemos a criticar "la corrupción de izquierdas". Sin negar la del PP, el hoy portavoz del grupo en la Diputación Permanente ha preguntado a Iglesias: "¿Qué le parece la corrupción del PSOE? ¿Qué le parece que los bancos le condonaran 42 millones de euros? Son socios ahora mismo. Estaría bien que incidiera en la corrupción del PSOE porque algún mal pensado podría llegar a pensar que para ustedes la corrupción de izquierdas no tiene tanta trascendencia".

Ciudadanos se opone y el PNV lo apoya con dudas

El apoyo del PNV ha sido fundamental para que la petición alcanzara los 176 votos necesarios. Pero su portavoz, Aitor Esteban, se ha mostrado escéptico e incluso molesto cuando ha expuesto la posición de su grupo.

Esteban se ha mostrado "sorprendido por la fórmula" elegida para que Rajoy comparezca en el Congreso "si se busca algo más que un espectáculo en el Pleno". El PNV ha recordado que en el Parlamento hay abierta una comisión de investigación para estudiar precisamente la supuesta financiación irregular del PP.

Tras considerar que quizá ese fuera mejor escenario para que Rajoy ofreciera explicaciones, Esteban ha explicado su voto favorable: "Si hay una mayoría que lo pide, adelante. Que sea o no un espectáculo dependerá de los proponentes. No va a ser el PNV quien bloquee una iniciativa parlamentaria para que el presidente dé explicaciones".

Esta ha sido la misma justificación que ha dado el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, para explicar la abstención de su grupo en la petición de comparecencia de Rajoy. El político catalán ha considerado que "el formato del Pleno solo favorece al presidente" y que "el lugar para la comparecencia es la comisión" de investigación. "Después del mitin del presidente, seguiremos en la comisión pidiendo explicaciones y responsabilidades políticas por la financiación irregular del PP", ha zanjado.