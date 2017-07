PSOE y Unidos Podemos pactan colaborar en el Congreso sin lograr una respuesta común para Catalunya

PSOE y Unidos Podemos-En Comú-En Marea han creado un espacio de colaboración permanente en el Congreso para abordar los asuntos parlamentarios que quieran impulsar contra las políticas del PP, como la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo o las prestaciones por desempleo para parados de larga duración, la recuperación de la negociación colectiva . Este es el principal resultado de la reunión mantenida este lunes entre delegaciones de ambos grupos, encabezadas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que ha encontrado como principales escollos la crisis territorial con Catalunya y los "tiempos" para intentar "sacar a Rajoy del Gobierno".

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha sido la primera en valorar la reunión: "Estamos muy satisfechos con el resultado. Nos ha servido para normalizar unas relaciones que ya veníamos normalizando". ha explicado. Montero ha informado de que PSOE y Unidos Podemos mantendrán un "espacio permanente de trabajo" en el que abordarán los aspectos en los que pueden estar de acuerdo –como medidas sociales, por ejemplo– y también para "gestionar los desacuerdos".

La portavoz del PSOE, Margarita Robles, por su parte, ha aplaudido el acercamiento y ha señalado que "se ha puesto sobre la mesa que nuestra principal preocupación es la agenda social" y que el PSOE entiende "que en este momento en España estamos viviendo una situación de clara desigualdad que afecta a los parados y a los jóvenes". Robles ha hablado de "la renta mínima, la revalorización de las pensiones, el plan de rescate juvenil", entre otros.

A esto circunscribe por el momento el PSOE las conversaciones con Podemos, según las declaraciones de Robles. La portavoz del grupo confederal, por su lado, ha asegurado que entre ambos grupos se ha establecido una "relación permanente" con una "interlocución preferente".

Preguntada al respecto, Montero ha señalado que "se ha hablado explícitamente de una interlocución preferente". Esta mañana, el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que Unidos Podemos no es un "socio prioritario" más allá de los asuntos en los que están de acuerdo: "Todo lo que es coincidente forma parte la de la prioridad", ha dicho Ábalos, quien ha admitido que con los de Pablo Iglesias tiene puntos de desencuentro, como Catalunya.

Robles ha asegurado que Unidos Podemos es "socio preferente en la medida en que comparte nuestra línea de flotación", en referencia a la agenda social del PSOE. "Todas las fuerzas parlamentarias serán socios prioritarios" en este sentido.

Sin acuerdo para sacar a Rajoy del Gobierno

"Al que más nervioso va a poner esto es al señor Rajoy, que está más cerca de salir del Gobierno", ha señalado Irene Montero. La portavoz confederal ha asegurado que la reunión de este lunes "prefigura un gobierno alternativo".

Un objetivo compartido con el PSOE, al menos en teoría, pero que pone de relieve el primer escollo: los tiempos.

"Nosotros querríamos sacar al Gobierno de Rajoy ya. Ayer, sino hoy", ha apuntado Montero, quien ha señalado: "Somos conscientes de que van más lento y tienen otros ritmos. Aceptamos, asumimos y entendemos que tengan un ritmo más lento. Hay una valoración compartida de que sería mejor que el PP no gobernase y esta mesa visualiza que es posible avanzar en un Gobierno alternativo. Trabajaremos para convencerles", ha zanjado.

Robles, sin embargo, ha dicho no entender "las prisas" de Unidos Podemos y ha asegurado que si Rajoy gobierna es por su culpa. "No sé si ella tienen un aparato para medir las prisas o no", ha respondido, para añadir: "Me sorprende que haya dicho eso cuando Rajoy es presidente porque cuando Pedro Sánchez se presentó su grupo no votó a favor. Si hubiera tenido tantas prisas como ahora dicen que tiene, Pedro Sánchez sería presidente".

La portavoz de Unidos Podemos ha estado secundada por el portavoz de En Comú (Xavier Domènech) y la de En Marea (Yolanda Díaz). El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, no ha podido comparecer ante la prensa por problemas personales.

Posiciones lejanas sobre Catalunya

Uno de los aspectos en los que ambas formaciones no están de acuerdo, tal y como estaba previsto, es la propuesta para solucionar el conflicto entre Catalunya y el Estado. El portavoz de En Comú, Xavier Domènech, ha explicado que el PSOE ha expuesto su plan para abordar este problema, la conocida como Declaración de Barcelona y que apuesta por una reforma de la Constitución que reconozca las "aspiraciones nacionales" de Catalunya.

"No es suficiente", ha expresado el portavoz de En Comú, quien ha defendido la celebración de un referéndum con garantías como solución inmediata.

Doménech ha sostenido que las diferencias con el PSOE son de tiempos. El portavoz catalán se ha mostrado favorable a abrir una subcomisión que avance en una ponencia sobre la reforma de la Constitución. "No es la iniciativa que ahora mismo está a la altura de la urgencia catalana. Una reforma de la Constitución lleva un periodo de tiempo muy largo. Y no nos estamos moviendo en tiempos muy largos. No es que digamos no, sino que no consideramos que sea parte de la activación de la solución actual. La activación es un referéndum", ha asegurado el portavoz de En Comú.

La portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha rechazado de plano un "referéndum ilegal". "Catalunya es un tema que no podía faltar, nos preocupa enormemente, aunque hemos priorizado los temas de desigualdad y agenda social", ha señalado.

"Vamos al abismo", ha apuntado Robles. "El PSOE entiende que se están quebrando los principios básicos del Estado de derecho. Hay discrepancias en cuanto a las soluciones", ha reconocido Robles, quien también ha lamentado el "inmovilismo" del Gobierno de Rajoy.

Pacto para una comisión de investigación del Alvia

La portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, ha expuesto que en la reunión se ha acordado poner en marcha una comisión de investigación sobre el accidente del Alvia, que se cobró la vida de 81 personas en 2013. El PSOE se había mostrado contrario a dicha comisión hasta ahora, pero la vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría General socialista ha desatascado su apoyo.

La reunión de los equipos de PSOE y Unidos Podemos, con la que pretendían iniciar una acción conjunta en el Parlamento, se ha prolongado durante algo más de dos horas. Al primer contacto entre ambas delegaciones han asistido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, acompañados de un nutrido grupo de dirigentes de ambas formaciones.

Por la parte del PSOE han asistido la número dos, Adriana Lastra; la portavoz parlamentaria, Margarita Robles; Rafael Simancas; el diputado Pedro Saura; Meritxell Batet (PSC); Toni Ferrer (Empleo); Manu Escudero (Economía) y Susana Sumelzo (Política Municipal).

Por parte del grupo confederal junto a Iglesias han asistido la portavoz, Irene Montero, y su adjunta, Ione Belarra; la diputada Noelia Vera; el coordinador federal de IU, Alberto Garzón; el líder de En Comú, Xavier Domènech; la portavoz de En Marea, Yolanda Díaz; los diputados Rafa Mayoral y Gloria Elizo; además del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y el responsable económico del partido, Nacho Álvarez.