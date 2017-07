El PSC ve la ley del referéndum "un sinsentido jurídico sin garantías democráticas"

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha asegurado hoy que la ley del referéndum que regulará la consulta del 1 de octubre es un "sinsentido jurídico" que "no ofrece ninguna garantía democrática" a los ciudadanos, al situar a Cataluña "fuera del marco legal".

En declaraciones en la sede del PSC en Barcelona, un día después de la presentación pública de la ley del referéndum de autodeterminación, Illa ha considerado que lo sucedido ayer se trató de "dos mítines de partidos", y ha cargado contra el proyecto normativo de las fuerzas independentistas con vistas al referéndum del 1-O.

"Es un sinsentido jurídico. Tenemos un marco legal, con una jerarquía normativa, y hay un amplísimo consenso en expertos, mundo académico y juristas de que lo que se presentó ayer no tiene ningún sentido jurídico y no tiene base legal, sitúa a Cataluña y sus instituciones fuera del marco legal y no ofrece ninguna garantía democrática", ha señalado.

Para Illa, los actos de ayer "vulneran la discusión democrática y los estándares reconocidos en todas las democracias avanzadas del mundo" y su contenido se resumen como un "intento de situar a las instituciones catalanas fuera del marco de la ley".

También se ha referido a las palabras del vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, que ha afirmado hoy que la legislación española "no es válida" porque no respeta los tratados internacionales ratificados por el Estado, y ha apuntado que "de legalidad sólo hay una, sólo puede haber una, que es la que se deriva del marco internacional", ha dicho Junqueras.

Illa ha asegurado que es "falso" que la legislación internacional dé cobertura jurídica a la ley del referéndum. "Lo que conocimos ayer es una propuesta que sitúa a las instituciones catalanas fuera del marco legal. Es un hecho de enorme gravedad que no compartimos y, por ello, el PSC no participará".

En este sentido, el secretario de Organización ha dejado claro que el PSC participará en los debates, pero no en el referéndum del 1 de octubre. "No buscamos la independencia y todo aquello en un referéndum ilegal que busque la secesión, el PSC no participará".

Y sobre la compra de urnas, Illa ha emplazado a esperar a ver "qué paso sigue el Govern en este proceso que, hasta ahora, ya ha dado el resultado de no poder comprar las urnas, que se quieren comprar para un objetivo que es imposible y no es legal".

Del mismo modo, ha pedido "medir mucho lo que se dice estos días por todos los lados" y ha hecho un llamamiento a hacer "declaraciones tendentes a favorecer un desbloqueo de la situación", al ser preguntado sobre las palabras de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, sobre las funciones del Ejército.