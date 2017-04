El PSOE presentará un candidato alternativo para presidir Murcia tras la dimisión de Pedro Antonio Sánchez

El PSOE de Murcia va a retirar la moción de censura que presentó contra el presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, después de que este anunciara su dimisión. El líder de los socialistas en la Región ha anunciado que se presentará como candidato alternativo al que postule el PP en la próxima sesión de investidura que se celebrará en la Asamblea murciana. Podemos, con quien el PSOE había acordado un programa de 21 puntos para apoyar la moción, ha criticado que los socialistas retiren la iniciativa.

Ciudadanos dice que no apoyará la candidatura socialista, por lo que el Gobierno de Murcia seguirá en manos del PP.

Sánchez no ha resistido la presión de su propio partido. El PP ha enviado este martes a su vicesecretario general de Organización, Fernando Martínez-Maíllo, quien ha obligado al líder del PP murciano ha dimitir de sus responsabilidades al frente del Ejecutivo regional por sus implicaciones en el caso Púnica. Eso sí: Sánchez sigue como diputado en la Asamblea de Murcia y se mantiene como presidente del PP en la Región.

En una rueda de prensa, González Tovar ha apelado a "recuperar la dignidad" de la Región de Murcia. "Han mirado mucho más los intereses de su partido y sus intereses personales sobre los de la región", ha apuntado. "No podemos tolerar que se siga aplazando el daño que está sufriendo la región. Es el momento oportuno para iniciar una nueva etapa de cambio, que los servicios públicos no sufran el deterioro ni los recortes", ha asegurado.

"Para nosotros no hay otra opción que ponernos de acuerdo los grupos de la oposición en un Gobierno para dos años, que sea de regeneración y de cambio", ha anunciado Tovar.

Fuentes del PSOE murciano explican a eldiario.es que la moción de censura va a "decaer", ya que se dirige contra un presidente que ya no lo es. "Y al decaer, para que el psoe pueda seguir teniendo en su mano el presentar la moción de censura la retiramos. Si no lo hiciéramos, no podríamos presentarla hasta dentro de un año", han afirmado las mismas fuentes.

Podemos ha criticado la decisión de Tovar. El partido que dirige Óscar Urralburu en la Región considera que la moción debía llevarse hasta el último extremo y niegan que la iniciativa fuera a decaer de forma automática solo por la dimisión de Pedro Antonio Sánchez.

El Reglamento de la Asamblea de Murcia no estipula qué hacer en caso de que el presidente de la Región dimita justo antes de que se inicie el debate de la moción de censura.