El PSOE rebaja el triunfalismo europeo de Rajoy por su escaso ejemplo en política social y migratoria

El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ha recriminado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "su escaso ejemplo" en política social y la "falta de compromiso" en políticas migratorias tras su análisis del pasado Consejo Europeo celebrado los días 9 y 10 de marzo. "Lamentamos la falta de concreción de un programa de empleo y social y más defensa del libre comercio. No puede dar ejemplo de una política de recuperación justa. Se ha callado el modelo social europeo", ha añadido.

Hernando ha rebajado el discurso exitoso de Rajoy, al recordar que si España pertenece ahora a la "locomotora" de los países de la UE -junto a Alemania, Francia e Italia- es porque el Reino Unido abandona la Unión tras el Brexit: "Para liderar hay que dar ejemplo pero usted no puede dar mucho ejemplo. Hay que echar paladas y no de carbón, sino de solidaridad y cohesión social. En asilo y refugio, usted suspende. También en política de recuperación justa".

"No ha sido un Consejo importante, sino de trámite. No se ha concluido nada, se han dado pasos y diligencias pero sin más", ha comentado Hernando con intención de rebajar la proyección del cónclave europeo. El portavoz socialista ha visto la mano del presidente del Gobierno en las conclusiones de esta reunión con la "típica jerga que tanto aleja a la ciudadanía de la política y las instituciones europeas", sin concreciones ni propuestas.

En el turno de réplica, Hernando ha criticado las postura negativa de algunos grupos de izquierdas a la hora de "reescribir historia de la UE" porque tratan de definirla como "un fracaso" como la reescritura de la transición española.

El último informe de la OCDE sobre España le ha servido al político del PSOE para recordar que aunque "las perspectivas económicas de la UE para España siguen siendo buenas la Comisión nos advierte de la desigualdad, de los trabajos precarios, de la brecha salarial, del riesgo de pobreza de los ciudadanos con trabajos temporales, de las diferencias salariales entre hombres y mujeres y del alto nivel de desempleo".

Aunque Hernando ha reconocido los "buenos datos macroeconómicos y de ocupación" también ha insistido en que "no han tenido una traslación a las clases medias empobrecidas a raíz de la crisis de el país". En este sentido ha recordado que "los socialistas llevamos años denunciado que la austeridad fiscal no ha acabado con la injusticia social y no ha paliado las desigualdades".

"Que hay una crisis es evidente y que no estamos dando respuestas también", ha destacado el parlamentario socialista. Hernando ha rechazado el término de Europa de dos velocidades y ha abogado por impulsar el "mecanismo de Cooperación reforzada" en el que España debe jugar un papel preponderante.

"Situación hiriente de la política migratoria"

La "situación hiriente de la política migratoria" ha sido otro de los ejes de la críticas que ha lanzado el PSOE. Hernando le ha espetado que "España solo ha cumplido el 10% de sus compromisos migratorios". Además ha expresado sus dudas de que se con "el modelo social europeo" tenga reflejo en lo que está haciendo el Gobierno con las migraciones. "¿Por qué la atonía de su Gobierno en este aspecto? Hubiésemos querido que se hubiera hecho más con las personas más vulnerables del mundo, de esto depende la altura moral del proyecto europeo", ha manifestado.

"No cambie de tema cuando habla de que España es un país de asilo. Ya lo sabemos, a pesar de que ustedes se han opuesto a la regularizaciones, se han opuesto a los permisos de trabajo y residencia para que tuviesen derechos, a tarjetas sanitarias, les impidieron el derecho de huelga, de manifestación... No cambie de tema. ¿Qué pasa con los 17.000 inmigrantes que teníamos que haber acogido?", ha respondido Hernando a la definición de Rajoy como un país solidario.

Los socialistas sí se han mostrado de acuerdo en que España participe más en las políticas de Defensa diseñadas por la Unión. Ahora bien, el portavoz del PSOE ha exigido saber la repercusión que tendrá para el país, tanto en el presupuesto como en las tropas.

Hernando ha sostenido la necesidad de emprender un "proyecto europeo con más integración" política, fiscal y social. Esta es la respuesta del PSOE ante los retos de "movimientos extremistas y nacionalismos xenófobos en el seno de la Unión Europea" además de los nuevos pasos del presidente de Estados Unidos contra los inmigrantes y a favor del proteccionismo o las posibles consecuencias del Brexit para los residente españoles en el Reino Unido.

"La solución es más Europa, pero de verdad y eso sólo es posible si hay condiciones homologables para todos los ciudadanos", ha concluido.