Page dice hay dos caminos: elecciones catalanas o referéndum en toda España

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho hoy que hay dos caminos en Cataluña, unas elecciones autonómicas o, si de lo que se trata es de decidir sobre la Constitución, un referéndum en el que voten todos los españoles.

García-Page, en declaraciones a los periodistas tras votar en las elecciones primarias a secretario regional del PSOE a las que se presenta a la reelección, ha manifestado que en relación al tema de Cataluña "se ha ido generando una sensación de que esto solo se arregla votando, y puede ser que a lo mejor el conflicto que se está planteando solo se arregle votando".

"Pero si se trata de decidir sobre la Constitución, sobre lo que somos España, yo también en ese sentido me siento catalán porque desde que he nacido pertenezco al mismo país y soy ciudadano. Yo tengo derechos, como ciudadano español, a ir a Barcelona o a Gerona, y ser atendido en la sanidad o en la educación como lo tienen ellos aquí. Eso a mí no me lo pueden hurtar sin consultarme", ha asegurado.

Por tanto, ha concluido el presidente castellano-manchego, "a lo mejor no queda más remedio que votar, pero eso sí, todos los españoles".