Pedro Sánchez: "Lo que le queda al independentismo para justificarse de cara al 21D es el victimismo"

"Lo que dice esta señora es falso y lo sabe". Así ha respondido Pedro Sánchez a las palabras de la dirigente de ERC Marta Rovira que ha asegurado que el Gobierno amenazó a las fuerzas independentistas con violencia en Catalunya. "Lo que le queda al independentismo para justificarse de cara al 21D es el victimismo", ha asegurado el dirigente socialista en una rueda de prensa en Valladolid tras la reunión de la dirección con la Ejecutiva del partido en Castilla y León.

Sánchez ha explicado que hay tres argumentos que sustentan esa tesis: que no ha habido "maná" económico, ni "revolución de las sonrisas" ni reconocimiento internacional de la causa independentista.

El líder socialista intenta rebajar las discrepancias con Unidos Podemos aunque ha admitido que están muy distanciados en el asunto catalán. "Ha hecho un seguidismo de las tesis y la retórica del independentismo", ha dicho sobre Pablo Iglesias, aunque se ha mostrado confiado en poder llegar a acuerdos en materia social a lo largo de la legislatura.

No obstante, Sánchez deja claro que no entra en sus planes lanzarse a una moción de censura: "Mi voluntad es que las izquierdas nos unamos para que se produzca un cambio político cuando toquen las elecciones generales", ha expresado. El matiz es importante: después de las elecciones. Sánchez ya no tiene ninguna esperanza en llegar a Moncloa con la actual composición del Congreso y ahora deja la pelota en el tejado de Ciudadanos: le emplaza a retirar el apoyo a Rajoy.

El PSOE se ha lanzado al ataque contra PP y Ciudadanos. Aunque los socialistas llevan dos días denunciando los "incumplimientos" del pacto que sellaron Rajoy y Albert Rivera, Sánchez sí que confía en que el presidente del Gobierno cumpla su palabra de abrir la reforma constitucional en un plazo de seis meses. En el PP han dejado caer en los últimos días que la comisión territorial del Congreso no tiene por qué acabar con la modificación de la Carta Magna.

"Me tomo la palabra de Rajoy de manera seria. Hasta que no le escuche algo distinto es un compromiso y doy por buenas las palabras del señor Rajoy", ha afirmado Sánchez, que ha recordado que PP y Ciudadanos acordaron reformar la Carta Magna.

No obstante, ha advertido de que los conservadores tienen ahora un "planteamiento recentralizador". "Con eso nosotros no podemos estar de acuerdo", ha agregado Sánchez que ha dicho que en lo que tenga que ver con la recentralización de las competencias no les van a encontrar.

El secretario general del PSOE ha evitado entrar en los posibles pactos postelectorales del PSC y se ha limitado a decir que cualquier acuerdo tendrá que ver con políticas más que con siglas y que tendrán que estar dentro de la Constitución, el autogobierno y el Estatut catalán. "Es evidente que en Catalunya vamos a un panorama político muy fragmentado. No es tanto de partidos sino de políticas a partir de las cuales nos vamos a poder poner de acuerdo con unos y otros", ha expresado.

Sobre la posibilidad de que el PSC llegue a un acuerdo para permitir que ERC se haga con el mando de la Generalitat, Sánchez ha asegurado que se trata de un " elemento de campaña electoral": "H ay electoralismo puro y duro del PP y Ciudadanos".

Los socialistas buscan desmarcarse de esos dos partidos tras la tregua que ha supuesto el 155 y ha puesto en marcha una ofensiva que este viernes se ha traducido en un documento con la declaración de intenciones del PSOE para impulsar "la España social en el Congreso".

Entre esas iniciativas, Sánchez ha anunciado que llevará al Congreso a principios de 2018 una ley de eutanasia con la que pretende regular los "supuestos, garantías y procedimientos legales y sanitarios para regular la eutanasia y la despenalización de la ayuda a morir por razones eutanásicas". Sánchez se comprometió con Alberto Garzón a trabajar en este sentido, aunque el PSOE votó en contra de la iniciativa que, poco después del compromiso, llevó Unidos Podemos al pleno del Congreso.

Sánchez también ha emplazado a Mariano Rajoy a que "al menos haya una modificación presupuestaria" para que "haga efectivo que empiecen a cumplirse los compromisos adquiridos" en el marco del pacto de Estado contra la violencia machista. Así, el PSOE plantea que se desbloqueen 200 millones de euros para destinarlos a las corporaciones locales.