Podemos cree que Fachin se va demostrando que "tiene hoja de ruta propia" y "que no le importan los inscritos"

Según explican a Europa Press fuentes del equipo del secretario general, Pablo Iglesias, el líder de Podem "debería haber esperado al resultado de mañana", por respeto a los inscritos de su formación, que desde el miércoles pasado votan en la consulta convocada por el Consejo Ciudadano Estatal para confluir con el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La cúpula del partido morado ya había desautorizado al ex líder catalán por su acercamiento a los independentistas, y desde la semana pasada le consideraban "orgánica y políticamente fuera" de Podemos, por mantener su hoja de ruta, contraria a los principios de la formación.

CONSULTA Y ULTIMÁTUM DESDE LA DIRECCIÓN

No obstante, el viernes, en una reunión de urgencia, el máximo órgano de dirección decidió no destituir al secretario general autonómico hasta no contar con los resultados de la consulta para decidir el modo en el que concurrirán en las elecciones de diciembre.

En dicho encuentro, acordaron posponer la salida de Fachin hasta el martes para que, si como prevén gana el 'sí' a concurrir con Catalunya en Comú, fuera él mismo el que tuviera la oportunidad de dimitir, ya que el ahora exdirigente rechazó esa consulta y llamó a la abstención, al considerar que la candidatura para el 21-D debe ser más amplia que la que proponen desde Madrid.

Sin embargo, Fachin ha decidido no esperar a que finalice una consulta que no reconoció desde un principio y que identificó como una "intervención" de la dirección estatal a Podem. De hecho, la semana pasada llegó a comparar a Iglesias como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la consulta, con el 155.

Este lunes, el ex líder de Podem se ha reafirmado en sus críticas a la dirección, y ha asegurado que las formas de Iglesias van en contra de las que se le suponen a la formación, tomando decisiones "delirantes" y "metiendo la pata" con su "intervención".