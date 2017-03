Rafael Hernando se enzarza con Pablo Iglesias: "Está a años luz de ser el líder de la oposición"

El debate sobre el reciente Consejo Europeo en el Congreso de los Diputados ha derivado en un enfrentamiento directo entre el PP y Unidos Podemos. Al intercambio entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y Pablo Iglesias se ha sumado el portavoz de los conservadores, Rafael Hernando, quien se ha enzarzado con el líder del tercer grupo de la Cámara baja: "Está a años luz de ser el líder de la oposición".

En su turno de réplica, Iglesias ha respondido a Rajoy pero también a Hernando, quien había aprovechado su turno para defender a su Gobierno y también para arremeter contra la oposición, una táctica habitual del PP.

"Están destruyendo el estado del bienestar, el gasto social y los Derechos Humanos", le ha espetado Iglesias a Hernando. "Ha dicho que no tenemos propuestas. Primera, proteger el Estado del bienestar. Segunda, aplicar políticas expansivas, defender la industria, es decir a los estibadores y a Navantia o a los investigadores a los que ayer se expulsó de esta Cámara. Tercero, defender los Derechos Humanos, lo que es incompatibles con las concertinas y con la política exterior de la UE, que fue responsable de la destrucción de Libia aunque antes el dictador Gadaffi era 'nuestro hijo de puta' que regalaba jaimas y caballos a Aznar. Limpiense la boca para hablar de Derechos Humanos", ha zanjado elevando el tono de la intervención.

Iglesias ha acusado a Hernando de ser el portavoz de la "lumpenoligarquía". "Ustedes son la facción política de una trama de antipatriotas. Su política económica era la de Rodrigo Rato y su símbolo, Bankia. No presuma usted", ha proseguido.

Iglesias también ha reprochado a Hernando que en su primer turno haya sacado a relucir el atentado terrorista del 11M, del que se han cumplido esta semana 13 años. "Ha hablado usted del 11M. Usted. Con Aznar mintiendo y llamando a los directores de los periódicos para decir que era ETA y con la ministra de Asuntos Exteriores dando órdenes para esa versión. Yo estuve el 13M en la puerta de su sede en Génova, la que registró la Policía Nacional, y escuché lo que decía la gente, 'Vuestras guerras, nuestros muertos', señor Hernando".

El líder de Unidos Podemos arrancaba su intervención con un mensaje para el portavoz del PP: "Hernando, usted consigue provocarme". El dirigente conservador comenzaba su respuesta precisamente ahí: "Usted no me provoca. Usted me estimula".

El portavoz del PP ha negado que Iglesias sea el antagonista del PP en el Congreso. Iglesias había lanzado esa idea en su intervención al asegurar que en los debates "de cosas importantes se ve quién gobierna y quién es oposición", en referencia a la posición del PSOE. "Está a años luz de ser el líder de la oposición", ha respondido Rafael Hernando.

El tono irónico ha arrancado una sonrisa en Iglesias. Pero el cariz del discurso de Hernando ha elevado el tono y ha congelado el rostro del líder de Podemos.

"Tiene que pedir en esta Cámara perdón", le ha espetado. "Tengo la suerte de haber defendido una ideología desde pequeño, liberalismo, conservadurismo y democracia cristiana. Y usted la del comunismo, que es las que más muertes ha causado en todo el mundo".

Y ha proseguido: "¿Soberanía? Claro. Para defender la soberanía de los españoles. No para llenarse los bolsillos como ustedes han hecho defendiendo a otros países como Irán, Venezuela u otros regímenes del chavismo".