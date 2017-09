Rajoy: "El estado de derecho ya impidió el referéndum"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que "el estado de derecho ya impidió el referéndum" tras la dimisión de los componentes de la sindicatura electoral y una vez que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña ha comunicado este sábado a los Mossos y a los responsables de la Policía y la Guardia Civil en la comunidad autónoma que el control de la seguridad sobre todo lo relacionado con el referéndum pasa a manos del Ministerio de Interior.

El presidente se encontraba en Palma de Mallorca en la clausura la Reunión de Presidentes Provinciales del PP. En su discurso se ha centrado en la necesidad de mantener las políticas económicas del Gobierno y en los retos de las reformas de pensiones y financiación autonómica para dedicar la última parte a Catalunya.

"No va a haber referéndum, porque ninguna democracia del mundo puede aceptar que se liquide la Constitución, la Ley y la soberanía nacional. Sus organizadores lo saben, ya se lo dije. Aun así se mantienen en sus trece. Son los responsables de lo que está sucediendo. El estado de derecho ya impidió el referéndum. Ha dimitido la junta electoral catalana, es un referéndum sin ninguna garantía. Lo más sensato y los más razonable es parar. Digan que no hay referéndum, pongan fin a esta situación", ha señalado Rajoy entre aplausos de los dirigentes populares.

Rajoy hizo un llamamiento a la Generalitat para que desconvoquen el referéndum: "Deben terminar con el absoluto desprecio a la Ley, solo provoca el ridiculo y una tensión innecesaria en la gente. Vuelvan al camino de la convivencia. Esta deriva radical solo hace daño a los catalanes y al resto de los españoles".

El presidente ha vuelto a recordar que en un estado de derecho, todos estamos sometidos a la Ley, ya que si no caeríamos en la arbitrariedad y en el triunfo del más fuerte, no habría derecho ni garantías". También ha rechazado las acusaciones de de abuso de la autoridad y de poner en marcha un estado de excepción. "El Estado debe tomar parte para recuperar la legalidad para que se respete la Ley. Lo que no se puede hacer es imponer las ideas a los demás. La Constitución permite el mayor nivel de autogobierno de la historia y preserva las libertades. No te pueden obligar a desobedecer la LEy, que es la clave de lo que estamos viendo estos días", ha insistido.

Para el presidente son infundadas las críticas de que se centra mucho en las leyes y los tribunales y no hace política. "Me dicen que hablamos mucho de la Ley y de su cumplimiento y que hay que hacer más política. La política y la Ley no son incompatibles, la política hay que hacerla dentro de la Ley", ha aseverado.

También ha asegurado que no se está vulnerando la libertad de expresión haciendo referencia a un comentario del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. "En nuestro país hay libertada de expresión. Por cierto, la libertad de expresión ampara muchas tonterías como que en España hay presos políticos, lo que es una enorme falsedad que incluso puede decir el portavoz de un grupo parlamentario del Congreso".