SíQueEsPot exige "responsabilidades" a Mas tras la declaración de Prenafeta por el caso Pretoria

El diputado de SíQueEsPot en el Parlament Albano-Dante Fachin ha exigido este martes "responsabilidades políticas" al expresidente del Govern Artur Mas después de que el exsecretario de Presidencia Lluis Prenafeta haya admitido el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas en su declaración por el caso Pretoria.

En rueda de prensa en el Parlament, Fachin ha dicho que las palabras de Prenafeta "obligan a pedir responsabilidades políticas y explicaciones" a Mas porque las que ha dado hasta ahora son del todo insuficientes, ha precisado.

"Si no, alguien de su partido debería explicar por qué Mas sigue haciendo ver que esto no va con él" y demostrar que el PDeCAT se ha renovado y no es la antigua CDC, ha dicho.

Concretamente, ha animado a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, a "marcar distancias de la antigua CDC tomando una decisión sobre el papel de Mas dentro de la formación" que ahora preside.

Además, ha recordado que este miércoles la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament abordará una propuesta de SíQueEsPot para reformar la ley de financiación de partidos con el objetivo de prohibir donaciones de empresas a partidos, entre otras medidas: "Esperamos tener el máximo apoyo".