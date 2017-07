La dirección de Podemos conmina a su líder en Catalunya a que consulte a los inscritos su postura sobre el 1-O

La dirección estatal de Podemos ha exigido este lunes a su secretario general en Catalunya, Albano Dante Fachin, una consulta a los inscritos sobre la posición del partido ante la consulta independentista del próximo 1 de octubre. Fachin señaló la semana pasada que Podem hará campaña a favor de la participación, lo que contradice la posición estatal. Pablo Iglesias ha defendido la legitimidad del referéndum del 1-O como "movilización", aunque ha rechazado promover la participación y ha asegurado que "si fuera catalán", él "no participaría".

"Es obvio que dentro de Podem hay diferentes opiniones", ha señalao el secretario de Organización estatal de Podemos, Pablo Echenique, en una rueda de prensa tras la habitual reunión del Consejo de Coordinación del partido, la ejecutiva. "En estos momentos hay dos temas políticos centrales: la posibilidad de la unidad con Catalunya en Comú y la posición ante el 1 de octubre. Habiendo tanta pluralidad, creo que sería buena idea una consulta lo más amplia posible", ha explicado. "Es lo que yo haría si estuviera en su lugar", ha zanjado.

El número dos orgánico del partido se ha sumado así a las palabras que este fin de semana pronunció el exdirigente del partido Juan Carlos Monedero durante la Universidad de Cádiz, cuando aseguró que Fachin "no estaba escuchando a las bases" de Podem en su posicionamiento sobre el referéndum.

El Consejo Ciudadano de Podem apostó la semana pasada por hacer un llamamiento a toda la sociedad catalana para que participe en la consulta del próximo otoño. La decisión se tomó tras un proceso participativo en los círculos del partido en toda la región. Según los datos de Podem, la mayoría apostó por el apoyo al referéndum como movilización (35%), mientras que el apoyo al referéndum unilateral y el rechazo a la consulta lograron un 29% y un 28% de los votos, respectivamente.

Esta posición no difiere mucho de la que mantiene Podemos a nivel estatal. El matiz que provoca el disenso entre ambas direcciones está en si el partido debe promover la participación en lo que considera una "movilización".

Perquè creiem que cal cridar a la participació l'1-O? Ho expliquem aquí: https://t.co/0cBaPbezXE Quan la gent es mou, les coses canvien. — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 9 de julio de 2017

La igualdad en el resultado del proceso participativo es lo que ha motivado que la dirección estatal que encabeza Pablo Iglesias pida una consulta que vaya más allá de los círculos, donde suelen participar los militantes más implicados, y se extienda así a todos los inscritos en la región.

Echenique ha hecho la petición a través de los medios de comunicación ya que, según ha asegurado, nadie del Consejo de Coordinación estatal del partido ha hablado con Fachin para trasladarle esta petición.

Echenique ha reiterado además la posición de su partido ante el 1-O: "Nos parece legítimo que se movilice la gente. Pero entendemos que la solución que plantea Puigdemont no va a resolver los problemas de nuestro país porque no tiene garantías de que sea vinculante y hará que la gente que votaría que no no vaya a votar, lo que permite dudar de la veracidad del resultado".

Retomar las negociaciones con los comunes

El secretario de Orgnización ha ido más allá y ha pedido a Fachin que retome las negociaciones con el nuevo partido de Ada Colau, Catalunya en Comú.

Las negociaciones entre Fachin y el coordinador de los comunes, el diputado Xavier Domènech, no fueron fructíferas y Podem quedó oficialmente fuera de la dirección de Catalunya en Comú, aunque algunos de sus rostros más reconocidos sí participaron a título individual en las primarias y lograron entrar en los órganos.

Echenique ha recordado que el secretario general de Podem hizo entonces una consulta entre los inscritos, pero ha considerado que la hizo "al revés" de como debía haberla planteado. Fachin preguntó a las bases antes de iniciar la negociación don Domènech y el resto de partidos que forman parte de Catalunya en Comú (ICV, EUiA o Barcelona en Comú, entre otros).

"S e preguntó primero y luego se rompió la posibilidad de llegar a un acuerdo porque no se pudieron entender ambas partes", ha apuntado Echenique para añadir: "La dirección catalana sabe lo que pensamos".

La gestión del 1-O por parte de Albano Dante Fachin ha provocado muchos disensos dentro del partido. La semana pasada el hasta ahora número dos de Podem, Joan Giner, fue cesado como secretario político y reubicado como secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, el mismo puesto que ocupa actualmente Íñigo Errejón en la cúpula estatal del partido.

Giner, sin embargo, ha respaldado hoy mismo el proceso participativo "desde abajo" puesto en marcha por Podem.