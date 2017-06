Los senadores del PDeCAT no tendrán grupo propio hasta septiembre

Los cuatro senadores del PDeCAT no tendrán grupo propio hasta septiembre y hasta entonces seguirán en el Mixto, ya que para hacer efectiva la sentencia del Tribunal Constitucional que les reconoce el derecho a tener grupo parlamentario, la Cámara Alta debe recalcular la distribución de tiempos e iniciativas.

Así lo ha explicado el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, tras la reunión en la que la Mesa de la Cámara ha estudiado la sentencia del Constitucional, que permitirá al PDeCAT contar con grupo propio junto a dos senadores de Coalición Canaria, cumpliendo así el mínimo de seis exigido por el Reglamento del Senado.

Sanz ha reconocido que con los dos parlamentarios canarios se cumplirá el requisito reglamentario y el PDeCAT podrá tener un grupo que la misma Mesa le había negado al comienzo de legislatura, cuando lo solicitó junto a senadores "prestados" de CC, ERC, Bildu y Agrupación Socialista Gomera para alcanzar el mínimo de diez exigido para constituirse, y luego no puede bajar de seis.

El vicepresidente del Senado ha confirmado que se cumplirá con la sentencia del Constitucional y ha explicado que la Mesa ha pedido a los servicios jurídicos de la Cámara que hagan los nuevos cálculos necesarios para repartir los cupos de iniciativas parlamentarios, preguntas, y tiempos de intervención de portavoces, ya que a partir de ahora habrá siete y no seis grupos parlamentarios en el Senado.

También deberá establecerse la cuantía económica que le corresponderá al nuevo grupo, a distribuir entre PDeCAT y Coalición Canaria y el posible alcance retroactivo de este dinero.

El propio portavoz del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, ha asegurado no haber calculado a cuánto podrían ascender estos fondos, pero sí ha subrayado que, si bien no es posible devolver a sus senadores las "pérdidas parlamentarias" sufridas por no haber tenido grupo, la sentencia tiene "evidentemente carácter retroactivo" y en lo económico debe computarse lo que dejaron de percibir en once meses.

En rueda de prensa, ha explicado que si bien el Constitucional obliga al "reconocimiento inmediato" de su grupo "para facilitar la vida parlamentaria del conjunto de grupos parlamentarios", esperarán al informe jurídico del secretario general del Senado que modificará el baremo relativo a las iniciativas de los grupos parlamentarios.

En la práctica, el "tiempo razonable" preciso para ello impide que se pueda aplicar desde hoy mismo, cuando comienza el último pleno de este período de sesiones.

Habrá otro pleno extraordinario en el Senado, el 12 o 13 de julio, para aprobar el techo de gasto, y aunque Cleries ha mostrado su esperanza en la que la cuestión esté solucionada para entonces, desde la Mesa se apunta que seguramente ya ocurrirá en septiembre, con la reanudación del siguiente período de sesiones.

Cleries ha dicho que su grupo ha dado "todas las facilidades a la Mesa, al presidente y a la Secretaría General" para poner en marcha un grupo que "hace once meses que tenía que estar constituido", cuando a comienzos de legislatura lo pidió el PDeCAT con los otros seis senadores "prestados" de otros partidos.

Desde entonces, el PDeCAT forma parte del grupo parlamentario Mixto, que actualmente cuenta con 17 senadores de once formaciones políticas distintos y que a partir de la aplicación de la sentencia se reducirá a once senadores.