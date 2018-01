Cuando la NASA creía que las astronautas necesitaban llevar un kit de maquillaje al espacio

"Los ingenieros de la NASA, en su sabiduría infinita, decidieron que las mujeres astronautas querrían maquillaje, por lo que diseñaron un kit de maquillaje...". Son palabras de la física Sally Ride, primer mujer en el espacio en 1983, y que han servido para que la agencia espacial desvelase el contenido de este equipamiento tan llamativo ideado en 1978, cuando las mujeres se unieron a la fuerza de astronautas. La decisión de los entonces responsables de la NASA solo tiene sentido con el machismo que lleva a creer que las mujeres quieren (o necesitan) estar maquilladas todo el rato.

Sally Ride: "The engineers at NASA, in their infinite wisdom, decided that women astronauts would want makeup - so they designed a makeup kit... You can just imagine the discussions amongst the predominantly male engineers about what should go in a makeup kit." #RideOn #Classof78 pic.twitter.com/dNZ51cWELH