La reina Letizia pide compromiso político contra cáncer al clausurar cumbre

La reina Letizia instó a los actores políticos a comprometerse más en la lucha contra el cáncer durante su intervención al clausurar hoy en México la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer (WCLS, por sus siglas en inglés).

Doña Letizia, además, subrayó en su mensaje la importancia de la prevención para atajar la enfermedad y reclamó la implicación de los gestores públicos.

"Todo esto implica también a los gestores públicos, de sus compromisos, capacidad de acción y agenda política", subrayó la reina de España al cierre de este congreso que reunió en Ciudad de México a 300 expertos de 70 países y se celebraba por primera vez en América Latina.

En su discurso, destacó la importancia de la prevención, que relacionó con los hábitos saludables, pero también con dar a la gente las herramientas y el conocimiento para evaluar su estado de salud.

Consideró fundamental también el estado de ánimo, "la actitud", para vencer el cáncer, y lo hizo a través de la experiencia de Ana, una joven española de 23 años, superviviente de cáncer, que una vez le explicó que su lucha fue "contra estas células malignas" pero sobre todo para "controlar mi estado mental y anímico", recordó la reina.

La ministra de Sanidad española, Dolors Montserrat, dijo en su participación en el foro que en su país hay 250.000 casos nuevos de cáncer, que es la segunda causa de muerte.

Consideró que el éxito en su lucha se debe al trabajo de detección precoz, a la asistencia a adultos y niños, a los cuidados paliativos y a la promoción de hábitos de vida saludable, que se deben inculcar también en madres embarazadas.

"En hábitos saludables, España puede ayudar mucho a otros países por lo que estamos haciendo en prevención", aseguró Montserrat, quien indicó que se está trabajando con la industria agroalimentaria para reducir un 10 % el consumo de azúcares.

No obstante, la ministra española reconoció "grandes retos" de cara al 2030 por el envejecimiento poblacional de España, el segundo país con más esperanza de vida después de Japón.

La cumbre arrancó este martes con las palabras del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y de su homólogo uruguayo, Tabaré Vázquez, que coincidieron en resaltar las desigualdades entre países con altos y bajos ingresos a la hora de combatir esta enfermedad que en 2015 se cobró la vida de 8,8 millones de personas en el mundo.

Peña Nieto recordó que "cerca del 70 % de las muertes se producen en los países de ingresos medios y bajos, donde pocos pacientes tiene acceso a un tratamiento".

Esto se produce porque en los países de ingresos bajos, solo 3 de cada 10 enfermos acceden a tratamiento, mientras que en los países de renta alta, el porcentaje se eleva hasta el 90 %.

"El cáncer es, en consecuencia, una de los padecimientos que refleja la desigualdad económica que afecta al mundo", afirmó el mandatario mexicano.

A su vez, Vázquez también instó a mejorar la detección en los "países oncológicamente subdesarrollados" para superar la brecha existente entre naciones.

En los países con ingresos bajos, continuó, el principal problema es una detección tardía, cuando muchas veces el cáncer ya está en fase avanzada.

El director del área de enfermedades no contagiosas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Etienne Krug, pidió hoy más recursos para los gobiernos y su propia institución para luchar contra el cáncer, y una mayor especialización médica.

"Los Gobiernos no tienen expertos en cáncer y la OMS también carece de expertos, por lo que queremos reforzar nuestras oficinas regionales para fortalecernos", dijo Krug, que pidió el establecimiento de una agenda pública en la materia.

Con su participación en la cumbre, la reina Letizia cerró hoy una visita de dos días a México.

El lunes acudió a la Cruz Roja Mexicana en compañía de la ministra de Sanidad española, Dolors Montserrat, y el embajador de España en México, Luis Fernández-Cid.

En la sede de la institución, habló con rescatistas, médicos y voluntarios e incluso montó despensas para afectados de los terremotos.

Ese mismo día tuvo una reunión privada con Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera.

Además, la reina de España asistió a la cena inaugural de la WCLS, donde protagonizó un divertido momento cuando se movió al ritmo de la canción "Where is the love", interpretada por el cantante Taboo, de The Black Eyed Peas.