Rajoy utiliza el pacto contra la violencia machista para pasar página sobre su declaración judicial

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ha aprovechado un acto de "celebración" del pacto de Estado sobre la violencia machista para pasar página sobre su declaración en la Audiencia Nacional como testigo en uno de los juicios de la trama Gurtel.

Rajoy ha hecho "un comentario sobre la sesión en la que he participado esta mañana en la Audiencia Nacional": "Estoy contento de haber cumplido con mi obligación que es como presidente del Gobierno pero también como ciudadano español", ha resumido.

Luego se ha limitado a describir que "he ido al juzgado como así me lo reclamaron los miembros del poder judicial como testigo par intentar aclarar algunas cosas o qué podría yo aportar de algunos acontecimientos que sin duda interesan a la justicia española. He respondido a lo que se me ha preguntado. He respondido a aquellos temas como es evidente que he conocido y estoy contento de haber colaborado con la justicia como hemos dicho que haríamos siempre y seguiremos haciéndolo en el futuro.

Al final ha repetido su mensajes de que la corrupción es algo que afecta a todo el mundo y que su formación está a la vanguardia de la lucha contra este problema al afirmar que "en el Partido Popular ha habido sus problemas y sus historias como las ha habido y muchas en otras fuerzas políticas distintas. Estamos decididos a combatir la corrupción, a ganar la batalla pero para ello va a seguir siendo colaboradores fieles de la justicia española".

Luego, sin preguntas, ha dado paso a las intervenciones de su encargado sectorial Javier Maroto y la ministra de Sanidad e Igualdad, Dolors Montserrat que han pasado a alabar el pacto de los grupos parlamentarios para tratar de atajar la violencia machista. El propósito del acto.