El rector de la URJC presenta a su candidato como el avalado por la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y su consejero de Educación, Rafael Van Grieken, han justificado su silencio ante los plagios del rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid por la "autonomía universitaria". En público han rechazado pronunciarse sobre la decena de copia y pega de Fernando Suárez o pedirle responsabilidades aduciendo este concepto por el que no debe haber injerencias políticas en las universidades españolas.

Esa "autonomía universitaria" contrasta con la explicación que el propio Suárez ha dado al presentar al nuevo candidato a rector. En una reunión que tuvo lugar el pasado lunes en las instalaciones de la universidad pública, y pese a la presunción de independencia en el proceso electoral, el rector presentó a un grupo de personas de su confianza, entre las que había decanos, profesores y directores de departamento, al catedrático Javier Ramos como su candidato "y el de la Comunidad de Madrid", según ha podido confirmar eldiario.es a través del testimonio de varios testigos en esa reunión. Ramos pidió a ese equipo su apoyo para gobernar la universidad admitiendo que iba a necesitar ayuda (la universidad tiene 5 campus y 40.000 miembros).

Solo una persona en esa reunión manifestó sus dudas sobre el candidato y sobre si el el voto se podría dividir en el campus de Vicálvaro en caso de que hubiera otro candidato, lo que, en su opinión, pondría en peligro la victoria.

El portavoz de Ramos ha señalado a eldiario.es que no tiene constancia de que el rector Suárez dijera eso en esa reunión, aunque confirma que el candidato no quería serlo, sino que ha recibido llamadas para se presente por "responsabilidad". Ante la pregunta de quién le ha pedido o encargado que se presente, eldiario.es no ha obtenido respuesta.

Por su parte, desde la Consejería de Educación, encargada de las universidades públicas, desdicen las palabras que pronunció el rector ante los suyos: "E l consejero de Educación, Juventud y Deporte, Rafael van Grieken, se mantiene al margen de los procesos de elección a Rector en cualquiera de las universidades madrileñas. Ni avalan ni apoyan candidaturas concretas".

Viejos conocidos

Van Grieken, Suárez y Ramos son viejos conocidos y colegas. Los tres coincidieron como vicerrectores cuando era rector Pedro González Trevijano (hasta 2013). La relación del ahora consejero y el candidato a rector va más allá. Van Grieken fue uno de los cinco miembros del tribunal que dio la plaza de catedrático de Teoría de la Señal a Javier Ramos en 2011.

Eso, pese a que Van Grieken es ingeniero químico y el único de los cinco miembros del jurado que no tenía nada que ver con la materia. Aunque es legal que haya miembros de otras disciplinas, suelen ser materias al menos cercanas, cosa que no sucede en este caso. Educación explica que Van Grieken fue nombrado en el jurado porque era de la Rey Juan Carlos y para darle "un punto de vista de la Ingeniería, desarrollo de proyectos...". Ambos eran vicerrectores en ese momento.

Esta misma plaza, convocada por el entonces vicerrector de Profesorado Fernando Suárez, se celebró con una irregularidad. Suárez obvió pasar por consejo de gobierno la preceptiva comisión juzgadora suplente. Esa comisión nunca fue aprobada por la universidad, sino que apareció creada el BOE en junio de 2011 sin que esos cinco miembros suplentes hubiera tenido el visto bueno de la Rey Juan Carlos como dice el reglamento.

Pese a que las elecciones deberían tener garantías de imparcialidad, el rector Suárez ha comunicado, en esa reunión, y en otros ámbitos, que el sucesor continuista es Ramos. La decana de Comunicación Mercedes del Hoyo ha ido más allá y ha mandado un mail al profesorado, al que ha tenido acceso eldiario.es, en el que ningunea el proceso electoral, que tendrá cinco días de campaña, y apunta a Ramos como heredero: "Os comunico que el actual rector no se presentará a las próximas elecciones y que el profesor Javier Ramos, hasta ahora director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, recogerá el testigo".