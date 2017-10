Slim espera que terremotos fortalezcan México y dona 106 millones de dólares

El magnate Carlos Slim consideró hoy que los terremotos de septiembre en México, pese a ser una tragedia, detonarán la economía y el empleo en muchas zonas afectadas, y anunció una donación de 106 millones de dólares para la reconstrucción.

"Sin duda va a generar mucho empleo, va a haber reconstrucción, actividad económica. Especialmente en estas zonas tan pobres y de bajos ingresos, marginadas", indicó Slim en una multitudinaria rueda de prensa en la capital del país.

Para el empresario mexicano, el sexto hombre más rico del mundo en 2017 con una fortuna de unos 55.000 millones de dólares según la revista Forbes, los seísmos de los días 7, 19 y 23 de septiembre pueden tener "económicamente unos efectos muy positivos".

Destacó que "fue una gran tragedia, muy triste", con 471 muertos en su conjunto.

Sin embargo, el proceso de reconstrucción de las miles de viviendas, escuelas y patrimonios históricos dañados será favorable para la economía, especialmente en zonas damnificadas, y pobres, como los estados sureños de Chiapas y Oaxaca.

"Se va a desarrollar más la economía interna de estos lugares al haber demanda de materiales. Y los empleados tienen que comer, vivir ahí y consumir productos locales", apuntó el multimillonario.

No obstante, en la Ciudad de México, donde hubo 228 fallecidos, la reactivación económica, por la gran dimensión de la urbe, no será tan visible.

A través de su Fundación, Slim anunció hoy un donativo de 1.978,1 millones de pesos (106 millones de dólares).

Son recursos propios y no deducibles de impuestos, puntualizó, que se suman a los fondos aportados por 217.000 particulares a través de esta entidad, cuyos donativos ascendieron a 395,6 millones de pesos (21,2 millones de dólares).

Tras el terremoto de magnitud 7,1 que azotó el centro y sur de México el 19 de septiembre pasado, la fundación anunció que entregaría cinco pesos por cada peso donado que recibiera a través del banco Inbursa y las empresas Teléfonos de México y Telcel.

Con base en esto, los recursos totales que gestionará la Fundación Carlos Slim, todos de origen nacional, sumarán 2.373,8 millones de pesos (127,2 millones de dólares) destinados a los damnificados por los seísmos, y se ejecutarán con gran transparencia.

Los recursos serán auditados por Ernst&Young y se destinarán a ayuda humanitaria, protección del patrimonio cultural en riesgo, reconstrucción de hospitales, escuelas y viviendas, así como a la reparación de mercados económicos dañados a nivel local.

El Gobierno mexicano estimó recientemente que el costo de la reconstrucción, todavía preliminar, será de 38.000 millones de pesos (unos 2.037 millones de dólares).

De esta manera, solo a través de su fundación, Slim estaría en disposición de cubrir el 6,25 % del monto total de la reparación.

El magnate consideró que el Gobierno federal respondió "muy rápido y bien" a la contingencia, con celeridad en la actuación y con la "inteligencia" de invitar al sector privado en la labor de reconstrucción.

No obstante, recordó que la reconstrucción no será fácil. "No son soluciones de un día para otro" y las regiones afectadas "son dispersas", remarcó.

Renuente a hablar de otros temas, hoy remarcó que, a punto de arrancar una nueva ronda de negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las reglas existentes en la Organización Mundial del Comercio (OMC) son "muy estimulantes".

Sobre los soñadores mexicanos en Estados Unidos, que enfrentan con miedo la decisión del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, de cancelar el programa migratorio DACA, reiteró que al vecino del norte llegan los mejores mexicanos, aquellos más preparados.

Finalmente, descartó que la constructora FCC, de origen catalán pero de la que es accionista mayoritario, traslade su sede social a algún otro punto de España, como han hecho importantes firmas como CaixaBank, y comparó el desafío independentista en Cataluña con un "sismo".