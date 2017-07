El padre del "VioGén" alerta que los escolares vean natural agresión física

El padre del Sistema Viogén, la herramienta informática para seguir los casos de violencia de género en España, el comisario Jorge Zurita, ha alertado hoy sobre el maltrato incipiente que se da "de manera notable" en las escuelas, hasta "el extremo que se agreden físicamente y lo ven natural".

Zurita, que desde su creación y durante una década ha comandado ese sistema de seguimiento de los casos de maltrato en España, ha comparecido hoy en las Cortes de Castilla y León desde su nuevo cargo como jefe superior de Policía de la Comunidad para informar de su experiencia en la comisión no permanente que evalúa la efectividad de la ley autonómica contra la violencia de género.

En los diez años que lleva en marcha ese sistema "ha cambiado la forma de agredir" de la mano de las nuevas tecnologías y de la violencia de género incipiente, que en especial se nota en el ámbito escolar, ha referido Zurita, quien ha recordado que esta década, y hasta el 30 de junio pasado esa sofisticada herramienta informática acumulaba 462.000 casos de violencia machista.

De esos 462.000 casos, con más de 424.000 víctimas, ya que se da el extremo de que una misma mujer sume 17 agresiones a lo largo de su vida afectiva, 54.282 permanecen activos, y por tasa de población, las mujeres extranjeras sufren cinco veces más la violencia de género que las españolas.

El comisario ha incidido en la educación en igualdad ante esa violencia de género incipiente ya que "las chicas asumen su rol de desigualdad y lo ven tan natural" y muchos jóvenes no son conscientes de que están cometiendo una infracción penal o de que, en el caso de ellas, les están maltratando.

"Es que me quiere mucho, es que es un poco celoso" arguyen cuando les dicen que no se ponga esa falda tan corta, o que no se pinte los labios."Ya empiezan con ese control", ha narrado el comisario.

Además, ha advertido del maltrato machista a través de las nuevas tecnologías, que está "haciendo mucho daño" como "arma de agredir" a las mujeres; y a su juicio, las mujeres "prefieren una bofetada" que le saquen una "foto íntima" y la cuelguen en las redes sociales "donde queda para siempre".

Zurita ha defendido que el sistema integral de seguimiento de violencia de género, ideado por la Secretaria de Estado de Seguridad y que le encargaron poner en marcha permite que las "actuaciones policiales sean iguales independientemente del cuerpo policial encargado de proteger a la víctima de violencia de género" en cada territorio.

A 30 de junio, eran 41.000 los usuarios formados y habilitados para interactuar dentro del VioGén, de ellos 18.000 guardias civiles y 11.000 policías nacionales, incluye a las policías autonómicas de Cataluña, Navarra y Galicia y se está actuando para integrar a la del País Vasco, ha referido este experto en violencia de género.

En esa nueva pata de la "unidad" para combatir la violencia de género, donde ha valorado el pacto nacional planteado en esta materia, ha recordado que además están integrados en el modelo 325 cuerpos de policías locales, con el objetivo de llegar a las 400-450; así como instituciones penitenciarias y unidades de coordinación de violencia de género, así como juzgados o fiscalías.

Se ha logrado que en "esa torre de Babel que son las distintas instituciones todos hablen el mismo lenguaje", ha defendido Zurita, quien ha detallado los cinco niveles de riesgo que calcula el sistema, que van del extremo, que supone una evaluación cada 72 horas y vigilancia policial 24 horas al día, al no apreciable, que es cada tres meses.

En riesgo extremo "es raro que se esté más de un día" y el número de casos en este nivel máximo es oscilante -a 30 de junio había cinco casos en España-, ha detallado el experto, que ha recordado que uno de estos casos de vigilancia las 24 horas al día requiere de una media de 7,5 a 8 policías por víctima