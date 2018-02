Encuentros para socios y socias | Cine y mucho periodismo con eldiario.es

Empezamos el año con nuevas propuestas en nuestro programa de actividades y eventos para socios y socias. La primera cita del 2018 será en los cines Verdi en Madrid, el próximo sábado 17 de febrero a las 10:30 am. Este encuentro tiene el objetivo de acercaros a la realidad del periodismo independiente y a las dificultades y retos a los que nos enfrentamos cada día.

Durante el acto podremos ver ‘Los archivos del Pentágono’ (The Post), en un pase privado para socios. La película, con dos nominaciones a los premios Oscar, será comentada por Ignacio Escolar, director de eldiario.es. Tras la proyección tendremos la oportunidad de seguir hablando sobre periodismo independiente mientras tomamos algo juntos.

Encuentros para socios y socias 'Los archivos del pentágono'





El calendario de eventos de este año comienza en Madrid, pero haremos todo lo posible por realizar encuentros en otras ciudades españolas. Estáte atento a este blog y a tu bandeja de entrada para no perderte nada. Y no te olvides de seguirnos en twitter @eldiario_socios si quieres estar al día de todas las novedades.

eldiario.es no sería posible sin los más de 23.000 socios y socias que nos apoyan, y no queremos dejar pasar la ocasión sin daros las gracias. Nuestro propósito para este año es estar más cerca, porque vosotros nos dais la libertad de no deberle nada a nadie y hacer periodismo a pesar de todo.

Entradas agotadas para este primer evento. Puedes apuntarte aquí a la lista de espera y si queda alguna entrada libre recibirás una notificación.