El Plan Especial del Campo de Gibraltar aumenta las operaciones antidroga en un 53%

Algeciras (Cádiz), 9 jul (EFE).- Los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Justicia, Juan Carlos Campo, han expuesto hoy en Algeciras (Cádiz) los resultados del último año de Plan Especial para el Campo de Gibraltar, en el que destaca el incremento en un 53 % del número de operaciones policiales antidroga, así como del 14 % en el número de detenidos por estos delitos.

En comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión de coordinación mantenida en Algeciras con mandos policiales y judiciales, los dos ministros han destacado el éxito del plan especial para la zona, que se puso en marcha el 24 de julio de 2018, un periodo en el que, según ha destacado Grande Marlaska, se ha logrado "la mejora de todos los índices de seguridad en la comarca, después de un periodo en el que el imperio de la ley había llegado a estar comprometido por el empuje del crimen organizado".

Desde el 1 de julio de 2020 hasta el pasado 31 de mayo, se han producido un total de 4.745 operaciones policiales en la zona, lo que supone un 51 % más que en el mismo periodo del año anterior. De estas, las que más han crecido han sido las operaciones dirigidas a la lucha contra el narcotráfico (con un 53 % más) y a la lucha contra el blanqueo de capitales (con un 42 % más).

También se ha producido un aumento de las investigaciones judicializadas (un 32 % más, con un total de 2.449), así como el número de detenciones de personas relacionadas con el narcotráfico (un total de 3.700 personas en el último año, lo que supone un 14 % más que en el año anterior. El número total de incautaciones de droga ha sido de 458 toneladas, de las que un 92 % eran de hachís.

El ministro del Interior ha destacado también que la presión policial ha desplazado la actividad criminal hacia zonas limítrofes del Campo de Gibraltar. Entre los datos más destacables está el aumento en un 250 % de las operaciones contra el blanqueo de capitales en la provincia de Málaga, o el aumento en un 40 % de la cantidad de dinero intervenida (casi 29 millones de euros a las organizaciones criminales).

Asimismo, señalaba que, mientras que en la provincia de Cádiz la intervención de cultivos de marihuana ha descendido en el último año un 72 %, en Málaga han aumentado un 39 % y en la provincia de Huelva un 84 %.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha destacado la importancia de comprender la dimensión del plan especial para el Campo de Gibraltar: "No son actuaciones concretas y puntuales. No se debe perder la globalidad que supone el plan", que se diseñó para, "primero, restaurar el principio de autoridad; luego, reprimir el crimen de manera clara; y tercero, cambiar la realidad socioeconómica, para dar lugar a que esta criminalidad no tenga cabida en una comarca como el Campo de Gibraltar".

Campo ha destacado también los avances del plan especial en el ámbito judicial, como el paso de tres a seis magistrados en la sección de la Audiencia; la creación de cuatro unidades judiciales más o el aumento de las comisiones de servicio. "Hoy mismo nos hemos comprometido al reforzamiento de todos los órganos implicados en las instrucciones de estas causas en los tres partidos judiciales de la zona, y en nada van a recibir posibilidades y mecanismos de autorrefuerzo", ha señalado.

El ministro de Justicia ha destacado la importancia de que el plan cuente con mecanismos creados para su eficacia, como la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) del Campo de Gibraltar, que acredita su éxito con un total de 460 expedientes, que han producido la incautación de 1.239 vehículos, 22 embarcaciones, 877 fincas, 765 cuentas, 247 relaciones societarias y 39 planes de pensiones.

"Esta es la verdadera anulación y asfixia de los elementos que permiten una criminalidad de un calado que desborda el ámbito local", ha afirmado Juan Carlos Campo.

Fernando Grande Marlaska, sobre la posibilidad de prorrogar el plan especial a la finalización del año, ha afirmado que "seguiremos trabajando hasta que pongamos término al narcotráfico. Los resultados son muy positivos, lo que determina que este es el camino a seguir, y no otro".