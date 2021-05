Mendia afirma, sobre los indultos, que Sánchez será "valiente" para sacar a Cataluña "del atolladero"

Lamenta que "la derecha y la ultraderecha quieran tomar las calles", y recuerda que a Zapatero le acusaron de "traidor", pero acabó con ETA

VITORIA, 28 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSE-EE y vicelehendakari segunda del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, se ha mostrado este viernes convencida de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será "valiente" a la hora de tomar una decisión sobre los indultos de los dirigentes independentistas catalanes del 'procés' encarcelados con el fin de sacar a Cataluña "del atolladero" en el que está, y ha destacado que el PSOE siempre ha actuado con "responsabilidad histórica" y asumiendo "riesgos" por el bien de la ciudadanía.

Tras lamentar que "la derecha y la ultraderecha quieran tomar las calles" nuevamente, ha recordado que al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero le hicieron lo mismo y le acusaron de "traidor", pero "acabó con ETA".

En declaraciones realizadas antes del pleno celebrado en el Parlamento Vasco, Mendia ha asegurado que, cuando en el PSOE se han tomado decisiones a lo largo de la historia, todos los líderes socialistas, desde Felipe González hasta Pedro Sánchez, han sido "muy conscientes de la responsabilidad histórica" que asumían.

Tras asegurar que es el partido con la trayectoria más larga en el país porque "navega sobre tres siglos" y cuenta con 150 años de historia, ha afirmado el PSOE ha pasado, por lo tanto, "por casi todo". "Cuando España lo ha necesitado, nosotros hemos estado ahí. Ahí estuvo Felipe González, ahí estuvo el presidente Zapatero, apostando por la paz y arriesgando", ha señalado en alusión a ETA.

Idoia Mendia ha subrayado, "ahora que nuevamente la derecha y la ultraderecha están a favor de tomar las calles", que al presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero "le acusaron de traicionar a las víctimas, de traidor, llenaron la Castellana de Madrid y, sin embargo, acabó con ETA".

"Y hoy Pedro Sánchez se enfrenta a algo parecido. Todavía no ha tomado una decisión el Gobierno. Por lo tanto, yo en ese sentido no me voy a pronunciar porque no me corresponde a mí, sino al Gobierno, que es una medida de gracia. Por lo tanto, el Estado y el PSOE siempre han utilizado todas las herramientas a su alcance para el beneficio de la ciudadanía española", ha manifestado.

EL RETO DE CATALUÑA

A su juicio, en la actualidad, "el reto en España es cómo conseguir romper el bucle de los independentistas, cómo sacar a Cataluña del atolladero y volver a hacer política para los catalanes". "Y eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez desde el minuto cero en el que asumió la presidencia del Gobierno de España. Es la única garantía de éxito tomar decisiones valientes. Y ahí Pedro Sánchez ha dado sobradas muestras de valentía y de ser una persona decidida", ha añadido.

En todo caso, ha recordado que el PSOE "nunca ha tenido la comprensión de la derecha", ha indicado que los socialistas siempre han estado "al lado de la presidencia del Gobierno cuando lo necesitó". "Aznar tuvo un pacto antiterrorista que hizo avanzar la lucha contra el terrorismo, y Rajoy tuvo el apoyo del PSOE cuando tuvo que aplicar el 155 después de que le hicieran dos consultas independentistas, no una, dos", ha concluido.