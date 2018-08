Cs advierte al PSOE de que no negociará los presupuestos si no cumple con la regeneración democrática acordada

El líder andaluz de Cs, Juan Marín, ha advertido este miércoles de que su grupo parlamentario no se sentará a negociar con el PSOE-A las cuentas autonómicas del próximo ejercicio si no cumple el acuerdo de investidura que sendos partidos firmaron en lo que a regeneración democrática respecta, con medidas como la supresión de aforamientos, la reforma del Reglamento del Parlamento o la reforma de la ley electoral andaluza. En esta reciente entrevista con eldiario.es Andalucía, el ya candidato a la Presidencia de la Junta decía que "lo más incómodo de pactar con el PSOE es que te diga que sí y luego no haga nada".

Así lo ha avanzado Marín en rueda de prensa en el Parlamento, donde ha anunciado que el partido naranja va a pedir a los socialistas andaluces que se convoque una reunión extraordinaria de la comisión de seguimiento del acuerdo de investidura para abordar este asunto "antes de dar ningún paso más" en vistas a la negociación del Presupuesto.

De este modo, el líder andaluz ha señalado que si bien el cumplimiento de los acuerdos en materia presupuestaria es más sencillo, en lo que respecta a regeneración democrática el PSOE-A "no quiere hablar y no está cumpliendo", de ahí que confíe en que en la comisión de seguimiento, los socialistas le den respuestas o de lo contrario "tendrán que buscarse otro aliado" para sacar las cuentas adelante.

"La parte más fácil de cumplir de los acuerdos es la presupuestaria, que tiene un buen grado de cumplimiento, pero lo que nos interesa realmente es qué va a pasar con Andalucía y con los andaluces, si va a seguir habiendo andaluces de primera y de segunda ante la justicia, si el voto de todos los andaluces va a valer igual o si se van a acabar los privilegios de la clase política", ha sostenido el dirigente de Cs.

De este modo, urge al PSOE-A a cumplir la parte del acuerdo de investidura que concierte a la regeneración democrática y "que no se ha cumplido a día de hoy". "Exigimos que se cumpla porque sino estaríamos engañando a los andaluces", ha apostillado.

Además, ha insistido Marín en la necesidad de que la Junta aborde otra reforma fiscal si quiere negociar con Cs porque "hemos demostrado que bajando los impuestos y dejando el dinero en los bolsillos de los andaluces se crea empleo, se genera riqueza y Andalucía crece".

Y así, ha dicho que si el PSOE-A no comparte estos asuntos con Cs, "que negocie los Presupuestos con la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, o con el presidente del PP-A, Juanma Moreno", pero que no cuente con el partido naranja, que ha sido el socio preferente del PSOE-A desde que llegó al Parlamento andaluz.

"Hay que cumplir lo que se firma", ha reiterado Marín, que ha reclamado a los socialistas el fin de los aforamientos o que se renueven órganos de extracción parlamentaria como la RTVA o la Cámara de Cuentas en los que aún no tiene representación Cs.

Tras aseverar que el partido naranja ha tenido un paciencia "infinita" con el PSOE-A, ha dicho que los socialistas andaluces tienen que rendir cuentas y decir si están dispuestos a cumplir con estos puntos del acuerdo, de modo que en función de eso se plantearía negociar o no las cuentas del 2019.

"De una vez por todas tenemos que ser serios y cumplir con lo que se firma, la parte presupuestaria es la más fácil, lo complicado es hacer de una vez por todas las reformas de regeneración democrática que necesita Andalucía, y ahí el PSOE-A y el PP-A blindan sus derechos y a las personas que colocan a dedo", ha remachado.

Además, Marín ha considerado que si la legislatura se agota --las elecciones están previstas para marzo del 2019 si no hay adelanto-- "queda un periodo de sesiones completo hasta diciembre donde se podrían cerrar todos estos asuntos, esto sería lo que esperan los andaluces".

Aunque sitúa entre un 50-54 por ciento el grado de cumplimiento en materia económica, critica que en regeneración democrática "hay muchísimos incumplimientos" y el PSOE-A "no quiere hablar de eso". Así, ha advertido a Susana Díaz que "tiene seis meses para rectificar" al objeto de "devolver derechos y privilegios a los andaluces".

Entretanto, Marín ha negado que Cs quiera generar inestabilidad en Andalucía y ha garantizado que "siempre va a estar arrimando el hombro", si bien ha insistido en que "no sería razonable" volver a negociar con el PSOE-A las cuentas del próximo ejercicio si no cumple con el acuerdo de investidura que aupó a Susana Díaz a la Presidencia de la Junta tras las elecciones del 2015 porque los socialistas tienen que cumplir lo que se firma, "como ha hecho Cs", ya que hasta ahora "solo se han dado patadas hacia adelante".

"Si el balance es positivo podremos seguir adelante y si no, que el PSOE-A busque otros aliados" para aprobar las cuentas, ha zanjado Juan Marín.