Granada y Málaga adelantan al lunes su entrada en la fase 2 y se acompasan en la desescalada con el resto de Andalucía

El Ministerio de Sanidad ha aceptado la solicitud del Gobierno de Andalucía para que Málaga y Granada pasen a la fase 2 del plan de desescalada el próximo lunes, sumándose así al resto de provincias del territorio. Así, toda Andalucía caminaría ya acompasada hacia el desconfinamiento y la vuelta a la normalidad tras casi tres meses de cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Granada y Málaga eran las provincias con mayor índice de contagios y el Ministerio de Sanidad decidió que su desescalada debía ser más lento que el resto de Andalucía. Esto provocó un fuerte enfrentamiento con la Junta, que acusó al Gobierno central de usar "criterios políticos y no sanitarios", y de causar un "daño reputacional" al turismo de costa de estas dos provincias y un "agravio" a Andalucía. Granada y Málaga iban una semana por detrás que el resto en cuanto a la evolución del desconfinamiento.

La Junta había pedido que permaneciesen sólo una semana en la fase 1, al contrario que el resto de provincias, y se incorporase directamente a la fase 2 el lunes. En principio, el departamento de Salvador Illa descartó esta posibilidad, asegurando que los 14 días mínimo que duraban las fases de la desescalada eran necesarios para calibrar si las medidas de contención del virus habían hecho efecto. Luego el ministro reconoció que el periodo podía acortarse en fases ulteriores, si los datos evolucionaban favorablemente, como finalmente ha ocurrido.

Los gobiernos autonómicos de Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana habían pedido a Sanidad que todo su territorio pasase a la fase 2, mientras que Cataluña y Castilla y León lo habían solicitado solamente para algunas regiones concretas. Sin embargo, Ceuta ha anunciado que el Gobierno central se está planteando devolver a la ciudad autónoma a la fase 0 por un repunte tras varias fiestas.

Minutos antes del anuncio, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, había lanzado un mensaje en su cuenta de Twitter para recordar que Andalucía es "la comunidad autónoma con una menor incidencia de casos diagnosticados en los últimos 14 días, según datos del Ministerio. Una razón más para que Andalucía en su conjunto pueda pasar de fase". Los roces entre el Gobierno central y la Junta son permanentes desde que se inició el plan de desescalada, e inicialmente Sanidad decidió que Granada y Málaga permaneciesen una semana más en fase 0, mientras el resto de provincias entraban en la fase 1.

Moreno lo consideró un agravio y su equipo explotó ese discurso de la confrontación, machacando con el mensaje de que el Ministerio había adoptado esa decisión "por razones políticas e ideológicas, no sanitarias". La publicación, esta semana, de los informes que usó el Gobierno para justificar aquella decisión incidían en el alto grado de contagio en dos distritos sanitarios muy poblados de Granada capital y su área metropolitana, así como de Málaga capital. También se advirtió de la alta movilidad que había entre estas zonas de mayor infección y las áreas colindantes, sobre todo distritos costeros, que podrían verse afectados por una expansión del contagio si se autorizaba el paso a la fase 1.

Otro dato llamativo del informe señalaba a los casos declarados sospechosos de contagios que no habían sido confirmados por la prueba PCR. En el momento en el que se hace la evaluación para el paso de fase, Andalucía hacía menos de 1.500 test diarios. El 58% de los afectados con síntomas de coronavirus se habían hecho el PCR, cuando el Ministerio exigía llegar al 80%. En el informe que la Junta remitió al Ministerio había contabilizado 130.000 casos sospechosos no hospitalizados, personas que presentaban síntomas o que eran de alto riesgo y estaban en sus casas. La Consejería de Salud no aclara cuántos de esos habían pasado la prueba PCR, aunque argumenta que "el protocolo que existía entonces no obligaba a hacérselo a los pacientes sospechosos" [el Ministerio cambió el protocolo a mitad de mayo].

Qué es la fase 2

Sanidad ha eliminado en toda España el límite que establecía que solo un adulto podía salir a pasear con un máximo de tres niños. Desde este lunes, las "unidades de convivencia" podrán salir a pasear juntas a la calle, según la orden publicada este sábado en el BOE, que detalla y modifica algunas indicaciones sobre la desescalada. Hasta ahora, el Ministerio había eliminado ese límite en los municipios de hasta 10.000 habitantes, pero la orden de este sábado extiende esta posibilidad a todo el territorio. El paseo podrá ser de hasta 15 personas para los que estén en fase 2. Quedan eliminadas, por tanto, las restricciones que impedían a dos adultos pasear con niños o que en la práctica podían hacer que varios adultos se reunieran en espacios abiertos pero no hubiera niños. También quedan eliminadas las restricciones al deporte: ya no tendrá que ser individual. En cuanto a los horarios, las personas de hasta 70 años podrán hacer deporte o pasear a cualquier hora excepto de 10 a 12 y de 19 a 20 horas, que estarán restringidas a los mayores de 70 y las personas vulnerables. Las comunidades autónomas podrán mover estas franjas dos horas arriba o abajo en ambas fases.

Se amplía el aforo de las tiendas

En la fase 2 se permite la apertura del comercio, al igual que en la anterior etapa de la desescalada, pero se elimina el requisito de los 400 metros cuadrados y se incrementa el aforo: del 30% al 40% permitido.

También se podrán abrir los centros comerciales manteniendo este límite dentro de cada uno de los establecimientos y prohibiéndose la permanencia en zonas comunes. En todos los casos los comercios deberán seguir estrictas medidas de seguridad e higiene y se deberá mantener la distancia interpersonal de dos metros.

Encuentros sociales de hasta 15 personas

La posibilidad de hacer reuniones con familia o amigos tanto al aire libre como en domicilios y terrazas se amplía en esta etapa a las 15 personas.

Vuelve la actividad dentro de los bares y restaurantes

Si en la fase 1 se permitía la apertura de las terrazas, en la 2 se puede abrir el interior de los bares y de los restaurantes. Están excluidos de este alivio las discotecas y los establecimientos de ocio nocturno y deberán cumplir varias condiciones: el consumo debe ser siempre en mesa, es decir, no se permiten grupos de personas de pie.