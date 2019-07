PSOE, PP e IU recolocan en la dirección de Canal Sur a políticos que perdieron su escaño o cargo público tras las elecciones

Todos los partidos del Parlamento andaluz han conseguido ponerse de acuerdo para desbloquear la renovación del Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA), que llevaba bloqueada seis años. Sin embargo, llegado el momento de elegir a los nuevos miembros de la dirección, los partidos tradicionales han vuelto a tropezar en la inercia de proponer a sus políticos, en vez de elegir a periodistas que velen por la pluralidad y la independencia de Canal Sur, como estipula la ley que regula la RTVA, y como han pregonado todas las formaciones cuando han defendido la necesidad de "despolitizar el ente público". Los ingresos de los miembros del Consejo -salarios más dietas- oscilan entre 60.000 y 80.000 euros brutos al año, aproximadamente. Además, el puesto es incompatible con otro en la administración o en el partido.

La ley establece que los miembros del Consejo deben ser "personas de reconocida cualificación y experiencia profesional". PSOE, PP e IU han propuesto a ex diputados que perdieron su escaño en las pasadas elecciones, que fueron relegados en las listas por sus propios partidos o que ya no ocupaban ningún cargo público. De los nueve miembros del nuevo Consejo de Administración de la RTVA, sólo tres son periodistas: uno designado por el PP, Rafael Porras, que ocupará la presidencia; otra elegida por Ciudadanos, la jefa de prensa de la UNIA, Inmaculada Trenado; y el tercero, a propuesta de Vox, es el actual jefe de prensa de su grupo parlamentario, Carlos Morillas.

La formación naranja y el partido de extrema derecha son los únicos que se estrenan en esta designación de candidatos apostando por profesionales de la comunicación para el órgano que tutelará la nueva dirección de Canal Sur. Son los únicos que cumplen escrupulosamente con el perfil profesional que establece la ley.

Los socialistas, que ocupan tres sillones del Consejo, han propuesto al ex diputado en el Congreso, ex número tres del PSOE federal y ex alcalde del municipio de El Rubio, Antonio Pradas, después de que éste fuera vetado por la dirección federal de su propio partido en las listas al Congreso y al Senado, por encabezar el golpe de mano de los afines a Susana Díaz contra Pedro Sánchez. Los otros dos nombres son los de Antonio Rodríguez Martínez, secretario de Organización del PSOE de Almería, y ex alto cargo de la Junta; y Olga Manzano, ex diputada en el Parlamento andaluz por Granada, y ex portavoz en la comisión de la RTVA en la pasada legislatura. Manzano es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología.

El PP ha propuesto al periodista Rafael Porras, ex director de El Mundo Andalucía y del diario económico Expansión, y a la ex diputada por Málaga Mariví Romero, que se ha quedado sin escaño en esta legislatura. Ciudadanos ha dejado la decisión de elegir a los miembros del Consejo a la jefa de prensa del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, la periodista Celia Díaz, que ha propuesto a profesionales vinculados a la comunicación: Inmaculada Trenado e Iván Tarín, consejero delegado de la agencia de publicidad Arena, nombres respaldados por todo el grupo parlamentario.

Desde la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU), entrará en el Consejo de la RTVA otro miembro de la dirección regional de IU, Francisco Javier Camacho, actual secretario de Organización y Finanzas, que fue miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, director general de Administración Local de la Junta y alcalde de Bollullos Par del Condado (Huelva).

El Consejo audiovisual

El otro órgano que va a renovar su dirección, después de siete años, es el Consejo Audiovisual de Andalucía, otro órgano de extracción parlamentaria que ejerce de control y contrapeso al Gobierno autonómico. Su presidente será el profesor de Periodismo en la Universidad de Sevilla, Antonio Checa, a propuesta de Ciudadanos. En el Audiovisual hay más presencia de periodistas entre los nuevos miembros elegidos por los partidos, pero también se percibe una fuerte vinculación política en los nombres propuestos. El PSOE andaluz meterá a su jefa de prensa, María Luisa Suero; al que hasta ahora ha sido subdirector general de la RTVA, Joaquín Durán (que ya ha sobrepasado la edad de jubilación y que ha dirigido de forma interina el ente público desde 2013), y la ex diputada en las Cortes, Amalia Rodríguez, que se quedó sin escaño en las pasadas generales.

El PP mantiene dos nombres de periodistas que, hasta ahora, estaban en el Consejo de la RTVA y que trabajan para su gabinete de prensa: Mateo Rísquez y Pilar Jimeno. La formación naranja, además de proponer a Checa para presidir el Audiovisual, incluye al periodista Paulino García, veterano del Parlamento y actual jefe de gabinete de Marín. La coalición Adelante Andalucía ha propuesto a la directora de cine, guionista y productora, Pilar Távora, líder de uno de los partidos andalucistas integrados en Adelante, y que cerró la lista electoral por Sevilla al Parlamento andaluz. Y Vox incluirá a Ana Millán, licenciada en historia del arte, y ex directora de la oficina del Ayuntamiento de Sevilla en el XXV Aniversario Expo 92. La ley que regula el Audiovisual establece que sus miembros deben ser "profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la comunicación audiovisual, científico, educativo, cultural y social".

El Pleno del Parlamento desbloqueó la semana pasada por unanimidad la renovación de la RTVA y del Audiovisual con la aprobación por lectura única de la proposición de ley relativa a la modificación de leyes que regulan dichos ente, presentada por todos los grupos de la Cámara. Será en la sesión plenaria de esta semana cuando se elegirá a sus componentes -y estos a la persona que los va a presidir-, en virtud del acuerdo alcanzado por todos los partidos para actualizar los órganos de extracción parlamentaria, cuyos mandatos llevaban varios años caducados. Una vez que los grupos han registrado sus propuestas, este lunes en la Cámara, todos los nombres propuestos tendrán que comparecer ante la comisión de nombramientos del Parlamento -el miércoles- para que avalen su idoneidad, antes de que la propuesta sea elevada al Pleno de la Cámara.