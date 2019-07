El Parlamento avala en 30 minutos y sin preguntas la idoneidad de los políticos que dirigirán el consejo de Canal Sur

La comisión consultiva de nombramientos del Parlamento de Andalucía, compuesta por los miembros de la Mesa de la Cámara, ha tardado 30 minutos en aprobar la idoneidad de los 18 candidatos propuestos por los partidos para formar parte del Consejo de Administración de la Radio y Televisión Pública Andaluza (RTVA) y del Consejo Audiovisual, la mayoría de ellos políticos o jefes de prensa de los mismos partidos que los nombran. La comisión se ha limitado a escuchar la brevísima autopresentación de cada candidato -entre 40 segundos y tres minutos por persona- sin hacer ni una sola pregunta, dando por bueno el perfil profesional de todos ellos.

El desbloqueo de la renovación en la dirección de Canal Sur y el Audiovisual tras más de cinco años parada se ha producido gracias al acuerdo unánime de todos los grupos. Ninguno de ellos ha querido poner en riesgo este consenso cuestionando la idoneidad de los candidatos propuestos por otros partidos. De los nueve miembros del Consejo, cuatro son periodistas: Rafael Porras, propuesto por el PP, que ocupará la presidencia; Inmaculada Trenado, propuesta por Ciudadanos; Carlos Morillas, de Vox; y Esther Fernández, a propuesta de IU (de la coalición Adelante Andalucía), que rectificó su propuesta inicial, retirando al secretario de Organización, Francisco Javier Camacho. También cuenta con un perfil vinculado a la comunicación empresarial y la publicidad el responsable de la agencia Arena, Iván Tarín, propuesto por Cs. El director general de la RTVA será el periodista malagueño Juan de Dios Mellado, hasta ahora director general de Comunicación Social de la Junta. El resto son políticos. El Pleno del Parlamento debe ratificar esta tarde todos los nombramientos.

El PSOE es quien más claramente ha apostado por políticos, nombrando a ex diputados o miembros de su aparato orgánico que se quedaron sin cargo público tras las últimas elecciones, en las que los socialistas perdieron el Gobierno andaluz: Antonio Pradas, ex diputado, ex número tres del PSOE federal y ex alcalde de El Rubio; Antonio Martínez, secretario de Organización del PSOE de Almería; y Olga Manzano, ex diputada. El PP, además de elegir a Porras para la presidencia, también ha elegido a la ex diputada y ex concejal sin cargo Mariví Romero. Los miembros del Consejo percibirán unos ingresos medios de 60.000 a 80.000 euros (salarios más dietas).

El Parlamento andaluz fue de las primeras cámaras autonómicas en crear una comisión de idoneidad que estudiase el perfil profesional de los candidatos a ocupar órganos públicos. Pero, sin preguntas por parte de sus miembros, la sesión de este miércoles se convirtió en un puro formalismo. Ninguno de los partidos preguntó ni cuestionó el currículum ni la trayectoria de los candidatos propuestos, aunque más de la mitad nunca ha tenido vinculación con la comunicación y el mundo audiovisual. Pradas incluso admitió que era "un honor" ser "el representante de mi partido en el Consejo de RTVA". "Como político, mi experiencia viene avalada por mis 11 años de alcalde, espero que en una sociedad democrática eso sirva para avalar mi prestigio, porque en ese tiempo no ha habido ningún tipo de mancha", explicó en su turno. En su breve presentación, el socialista Antonio Martínez destacó que había nacido el mismo año en que empezó a emitir Canal Sur Radio y Televisión. La popular Mariví Romero enfatizó su "compromiso con la comunicación buena". Los periodistas propuestos fueron los únicos que hablaron de un currículum ligado a la profesión.

La ley que regula la RTVA exige "personas de reconocida cualificación y experiencia profesional", y los grupos que han elegido a políticos han respondido a las críticas sosteniendo que se trata de un órgano de control, que no se mete en la programación del ente público, y que sus propuestas responden a lo que dice la ley. La definición es tan amplia y genérica, que los partidos han interpretado que en esos perfiles encajan sus políticos sin escaño, miembros de su ejecutiva y jefes de prensa.

Fuera de la comisión, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero, sí fue más crítico con el resto de partidos. "Nosotros dijimos que había que profesionalizar el Consejo de Administración de la RTVA y hemos cumplido. Respeto lo que han hecho otros grupos, pero para nosotros el consejo no es una agencia de colocación, debe de haber neutralidad exquisita, debe haber mayor profesionalización del órgano, no se trataba de satisfacer estómagos. Hay otros grupos que tendrán que explicar por qué han elegido a políticos para el Consejo", dijo. Nadie lo explicó dentro de la comisión de idoneidad, porque ninguno de sus miembros preguntó nada.

Los nombramientos de los nueve miembros del Consejo Audiovisual siguieron la misma pauta que los del Consejo, sin preguntas y con presentación rápida.